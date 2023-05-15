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    «Леванте» разгромит на своем поле «Ибицу»

    «Леванте» — «Ибица». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат Испании, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Ибица»
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    «Леванте»
    15 мая «Леванте» на своем поле сыграет против «Ибицы» в 40-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Леванте» — «Ибица»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Мая 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Ибица Ибица
  • Испания. Сегунда
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    «Леванте»

    «Леванте» за три тура до финиша розыгрыша Сегунды с 65 баллами идет пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает всего на два очка.

    «Лягушки» в отрезке своих последних шести проведенных встреч смогли победить только раз, одолев на своем поле 2:0 «Алавес» в позапрошлом туре. После этого они в гостях уступили 0:1 «Тененрифе».

    Помимо этого, в этот неудачный период клуб из Валенсии расписал три мировые и еще раз проиграл. Стоит отметить, что у него только две виктории за прошлые десять встреч чемпионата.

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    В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» проиграл только один раз за прошедшие 14 встреч, выиграв за это время девять матчей при четырех мировых исходах.

    «Ибица»

    Еще пару туров тому назад «Ибица» официально оформила свой вылет в третий по силе дивизион Испании. Сейчас команда находится на предпоследней строке и выше уже точно подняться не сможет.

    Островитяне проиграли свои пять последних встреч первенства. Причем в большинстве случаях с внушительной разницей. Так, например, в прошлом игровом дне они были разгромлены на своем поле «Альбасете» 0:5.

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    • До этой же неудачной серии «курортники» потерпели всего лишь одно фиаско за девять игр. Помимо этого, в данном отрезке они еще дважды выиграли и шесть матчей свели вничью.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Ибица» смогла выиграть только два поединка из 19 при 13 фиаско и четырех мировых результатах.

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    Между собой эти команды провели только один поединок, который в первом круге этого чемпионата завершился выездной викторией «Леванте» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 1.30, победа «Ибицы» — 9.50, ничья — 5.25.

    «Леванте» просто обязан брать в этом поединке такие необходимые три очка. Прогнозируем, что «лягушки» одолеют безнадежного аутсайдера с разницей в несколько мячей.

    Также предлагаем поставить на точный счет, а именно — на 3:0.

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    «Леванте» — «Ибица»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. «Леванте» разгромит на своем поле «Ибицу»
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