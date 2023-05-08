«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 46-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

Эта команда уже обеспечила себе стыковые матчи. Причем «Лутон Таун» уже застолбил за собой итоговое 3 место в таблице.

«Лутон Таун» атакует не столь результативно. В 45 сыгранных матчах команда настреляла лишь 57 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Лутон Таун — Халл Сити 1X2Новым игрокам 1.604.055.50Бонус$9500

Минувший тур команда вновь провела продуктивно. «Лутон Таун» на выезде разжился ничьей с «Блэкберном» (1:1).

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Матчи с «Халл Сити» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках добыто 4 победы.

В этой встрече хозяева наверняка намерены активно атаковать. «Лутон Таун» уже на полном ходу готовится к стыкам.

«Халл Сити»

«Халл Сити» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшип, но нынешнее 14 место явно не устраивает.

«Халл Сити» имеет проблемы с реализацией. В 45 сыгранных матчах команда отличилась всего 51 забитым мячом.

Минувший тур принес команде лишь один зачетный балл. «Халл Сити» дома не смог одолеть «Суонси» (1:1).

До того команда минимально одолела «Уотфорд». Да и вообще, «Халл Сити» дома играет куда успешнее, чем на выезде.

Гости явно постараются дать бой одному из лидеров Чемпионшип. Вот только подняться выше команда вряд ли сможет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.62.

На викторию «Халл Сити» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.80.

Обе команды уже не имеют турнирной мотивации, но явно постараются преуспеть в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.