«Лутон Таун»
Эта команда уже обеспечила себе стыковые матчи. Причем «Лутон Таун» уже застолбил за собой итоговое 3 место в таблице.
«Лутон Таун» атакует не столь результативно. В 45 сыгранных матчах команда настреляла лишь 57 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Лутон Таун — Халл Сити
Минувший тур команда вновь провела продуктивно. «Лутон Таун» на выезде разжился ничьей с «Блэкберном» (1:1).
Матчи с «Халл Сити» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках добыто 4 победы.
В этой встрече хозяева наверняка намерены активно атаковать. «Лутон Таун» уже на полном ходу готовится к стыкам.
«Халл Сити»
«Халл Сити» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшип, но нынешнее 14 место явно не устраивает.
«Халл Сити» имеет проблемы с реализацией. В 45 сыгранных матчах команда отличилась всего 51 забитым мячом.
Минувший тур принес команде лишь один зачетный балл. «Халл Сити» дома не смог одолеть «Суонси» (1:1).
До того команда минимально одолела «Уотфорд». Да и вообще, «Халл Сити» дома играет куда успешнее, чем на выезде.
Гости явно постараются дать бой одному из лидеров Чемпионшип. Вот только подняться выше команда вряд ли сможет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.62.
На викторию «Халл Сити» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.80.
Обе команды уже не имеют турнирной мотивации, но
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.