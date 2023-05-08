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    Голепад в Лутоне заказывали?!

    «Лутон Таун» — «Халл Сити». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, Чемпионшип, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Халл Сити»
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    Том Локьер
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 46-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Мая 2023 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 17:00 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
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    «Лутон Таун»

    Эта команда уже обеспечила себе стыковые матчи. Причем «Лутон Таун» уже застолбил за собой итоговое 3 место в таблице.

    «Лутон Таун» атакует не столь результативно. В 45 сыгранных матчах команда настреляла лишь 57 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Халл Сити

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  • 1.604.055.50Бонус$9500
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    Минувший тур команда вновь провела продуктивно. «Лутон Таун» на выезде разжился ничьей с «Блэкберном» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Халл Сити» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках добыто 4 победы.

    В этой встрече хозяева наверняка намерены активно атаковать. «Лутон Таун» уже на полном ходу готовится к стыкам.

    «Халл Сити»

    «Халл Сити» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшип, но нынешнее 14 место явно не устраивает.

    «Халл Сити» имеет проблемы с реализацией. В 45 сыгранных матчах команда отличилась всего 51 забитым мячом.

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    • Минувший тур принес команде лишь один зачетный балл. «Халл Сити» дома не смог одолеть «Суонси» (1:1).

    До того команда минимально одолела «Уотфорд». Да и вообще, «Халл Сити» дома играет куда успешнее, чем на выезде.

    Гости явно постараются дать бой одному из лидеров Чемпионшип. Вот только подняться выше команда вряд ли сможет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Халл Сити» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.80.

    Обе команды уже не имеют турнирной мотивации, но явно постараются преуспеть в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.

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    «Лутон Таун» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Голепад в Лутоне заказывали?!
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