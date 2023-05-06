«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся на диком спаде. «Тоттенхэм» фактически выпал из борьбы за выход в Лигу чемпионов, да и нынешнее 6-е место сохранить будет непросто.

Лондонцы имеют серьезные проблемы в обороне. «Тоттенхэм» пропустил уже 57 мячей в свои ворота, что на уровне одного из аутсайдеров.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Кристал Пэлас 1X2Новым игрокам 1.803.904.20Бонус$9500

Минувший тур АПЛ снова принес клубу разочарование. Несмотря на то, что ему удалось отыграться 0:3 на «Энфилде», «Ливерпуль» все равно вырвал победу — 4:3.

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Вот уже четыре поединка кряду коллектив не знает побед при трех поражениях, поэтому хозяева поля рискуют снова потерять очки с такой формой.

«Кристал Пэлас»

Команда занимает 11-ю позицию с 40 очками в активе. «Кристал Пэлас» уже имеет крайне невысокий риск спуститься к зоне вылета, ведь отрыв составляет 10 очков.

Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.

Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и не проиграть в четырех последующих матчах при трех победах.

После этого было поражение, однако коллектив реабилитировался в прошлом туре, обыграв дома «Вест Хэм», чем вернул себе психологическую уверенность.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 4,26, ничья — в 3,91.

В шести последних матчах гости потерпели лишь одно поражение при четырех победах, а хозяева не выиграли в четырех последних поединках.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» не проиграет за 2,04.

Еще один вариант ставки — по крайней мере одна команда не забьет за 2,11, ведь в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.