В среду, 3 мая, «Ювентус» в Турине «Альянц Арене» сыграет против «Лечче» в 33-м туре итальянской Серии А. Начало поединка намечено на 19:30 по мск. «Ювентус» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

После того как «Ювентусу» вернули 15 баллов, он поднялся на третью позиции в турнирной таблице. За шесть туров до финиша у него в активе 60 баллов и отставание в пункт от второй строки и отрыв в три очка от пятой.

Туринский коллектив в рамках чемпионата страны не может выиграть на протяжении последних четырех встреч. Сперва в этом периоде он проиграл трижды подряд, а в минувшем туре прервал эту негативную серию, расписав в гостях мировую 1:1 с «Болоньей».

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«Черно-белые» параллельно выступают в Лиге Европы, где смогли пробиться в полуфинал, а вот в Кубке Италии борьбу завершили, проиграв на стадии 1/2 финала «Интеру».

Календарь и таблица Серии А

«Старая Сеньора» потерпела поражение в своем последнем домашнем поединке в рамках Серии А, а до этой неудачи она выиграла четыре матча подряд в родных стенах.

«Лечче»

С 31 зачетным пунктом «Лечче» расположился на 16 позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны вылета команда оторвалась всего на четыре очка.

В своей последней проведенной игре первенства салентийцы смогли на своем поле нанести поражение «Удинезе» со счетом 1:0. И этой викторий они прервали свою длительную серию без побед.

Перед этим «волки» на протяжении восьми поединков первенства потерпели семь поражений, не забив в семи из них ни одного гола, и расписали одну мировую.

Вне родных стен в рамках чемпионата страны «Лечче» уступил в своих последних четырех поединках. А до этого неудачного периода он выиграл две игры подряд вдали от дома.

«Юве» удачно играет против своего предстоящего противника, выиграв у него в шести из десяти минувших игр при трех ничьих и одном фиаско. В первом круге туринцы выиграли в гостях 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.57, победа «Лечче» — 6.00, ничья — 4.00.

Прогнозируем, что «Ювентус» в родных стенах справиться с неубедительным «Лечче», пробив при этом фору в -1.

Также рискнем спрогнозировать и точный счет, а именно — 2:0 в пользу туринского коллектива.