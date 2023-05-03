«Ювентус»
После того как «Ювентусу» вернули 15 баллов, он поднялся на третью позиции в турнирной таблице. За шесть туров до финиша у него в активе 60 баллов и отставание в пункт от второй строки и отрыв в три очка от пятой.
Туринский коллектив в рамках чемпионата страны не может выиграть на протяжении последних четырех встреч. Сперва в этом периоде он проиграл трижды подряд, а в минувшем туре прервал эту негативную серию, расписав в гостях мировую 1:1 с «Болоньей».
Коэффициенты матча Ювентус — Лечче
«Черно-белые» параллельно выступают в Лиге Европы, где смогли пробиться в полуфинал, а вот в Кубке Италии борьбу завершили, проиграв на стадии 1/2 финала «Интеру».
«Старая Сеньора» потерпела поражение в своем последнем домашнем поединке в рамках Серии А, а до этой неудачи она выиграла четыре матча подряд в родных стенах.
«Лечче»
С 31 зачетным пунктом «Лечче» расположился на 16 позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны вылета команда оторвалась всего на четыре очка.
В своей последней проведенной игре первенства салентийцы смогли на своем поле нанести поражение «Удинезе» со счетом 1:0. И этой викторий они прервали свою длительную серию без побед.
Перед этим «волки» на протяжении восьми поединков первенства потерпели семь поражений, не забив в семи из них ни одного гола, и расписали одну мировую.
Вне родных стен в рамках чемпионата страны «Лечче» уступил в своих последних четырех поединках. А до этого неудачного периода он выиграл две игры подряд вдали от дома.
«Юве» удачно играет против своего предстоящего противника, выиграв у него в шести из десяти минувших игр при трех ничьих и одном фиаско. В первом круге туринцы выиграли в гостях 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.57, победа «Лечче» — 6.00, ничья — 4.00.
Прогнозируем, что «Ювентус» в родных стенах справиться с неубедительным «Лечче», пробив при этом фору в -1.
Также рискнем спрогнозировать и точный счет, а именно — 2:0 в пользу туринского коллектива.