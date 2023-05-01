«Фрозиноне» сыграет на своем поле с «Реджиной» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:30 мск. «Фрозиноне» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрозиноне»

Эта команда на всех парах несется в высший свет. «Фрозиноне» лидирует в Серии В с 68 набранными очками в активе.

Надежна и оборона команды, давшая сбой лишь 20 раз. Да и побед у подопечных Фабио Гроссо больше, чем у кого-либо — 20.

В минувшем туре команда добыла один балл. В родных стенах «Фрозиноне» расписал сухую мировую с «Зюйдтиролем».

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Причем этот сухой паритет стал для команды вторым кряду. До того подопечные Гроссо не сумели одолеть «Кальяри».

А вот не пропускает «Фрозиноне» уже в трех матчах подряд. Пора бы лидеру побеждать, иначе это самое лидерство может ускользнуть.

«Реджина»

Эта команда сражается за попадание в зону плей-офф. Пока получается скромно, но и текущее 8 место дает шансы попытать силы в восхождении в элиту.

«Реджина» имеет достаточно проблемные тылы. В 34 сыгранных матчах пропущено уже 40 мячей, что на уровне середняка лиги.

В минувшем туре «Реджина» разочаровала результатом. Дома команда уступила «Брешии» со счетом 1:2.

И уж наверняка «Реджина» постарается дать бой лидеру лиги. Да и поквитаться за домашнее поражение (0:3) в первом круге очень хочется.

В этой встрече гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Правда, «Реджина» не забивает в ворота «Фрозиноне» уже более 2 лет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрозиноне» предлагают — 1.65.

На викторию «Реджины» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.75.

Хозяева являются главными претендентами на повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке .

Наш прогноз — Победа «Фрозиноне» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.