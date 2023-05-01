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    Команда Гроссо начинает и выигрывает

    «Фрозиноне» — «Реджина». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Серия В, 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Реджина»
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    Фабио Гроссо
    «Фрозиноне» сыграет на своем поле с «Реджиной» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:30 мск. «Фрозиноне» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 01 Мая 2023 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия B
    •  Фрозиноне 21:30 Реджина Реджина
  • Италия. Серия B
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    «Фрозиноне»

    Эта команда на всех парах несется в высший свет. «Фрозиноне» лидирует в Серии В с 68 набранными очками в активе.

    Надежна и оборона команды, давшая сбой лишь 20 раз. Да и побед у подопечных Фабио Гроссо больше, чем у кого-либо — 20.

    В минувшем туре команда добыла один балл. В родных стенах «Фрозиноне» расписал сухую мировую с «Зюйдтиролем».

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    Причем этот сухой паритет стал для команды вторым кряду. До того подопечные Гроссо не сумели одолеть «Кальяри».

    А вот не пропускает «Фрозиноне» уже в трех матчах подряд. Пора бы лидеру побеждать, иначе это самое лидерство может ускользнуть.

    «Реджина»

    Эта команда сражается за попадание в зону плей-офф. Пока получается скромно, но и текущее 8 место дает шансы попытать силы в восхождении в элиту.

    «Реджина» имеет достаточно проблемные тылы. В 34 сыгранных матчах пропущено уже 40 мячей, что на уровне середняка лиги.

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  • 26/04/2023

    • В минувшем туре «Реджина» разочаровала результатом. Дома команда уступила «Брешии» со счетом 1:2.

    И уж наверняка «Реджина» постарается дать бой лидеру лиги. Да и поквитаться за домашнее поражение (0:3) в первом круге очень хочется.

    В этой встрече гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Правда, «Реджина» не забивает в ворота «Фрозиноне» уже более 2 лет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрозиноне» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Реджины» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.75.

    Хозяева являются главными претендентами на повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Фрозиноне» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Фрозиноне» — «Реджина»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на футбол. Команда Гроссо начинает и выигрывает
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