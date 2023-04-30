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    «Вильярреал» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 30 апреля 2023 года

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    Яго Аспас
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:15 мск. «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Апреля 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:15 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Вильярреал»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент «Желтая Субмарина» осела на 5 строчке.

    Вот только с реализацией у команды откровенно не ладится. В 31 матче игроки «Вильярреала» забили всего 43 мяча.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Сельта

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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома «Вильярреал» перестрелял одного из аутсайдеров Примеры «Эспаньол» (4:2).

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    «Вильярреал» традиционно сложно играет с «Сельтой». Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одном поражении.

    В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. И состав у «Желтой Субмарины» крепкий, и фактор своего поля сыграет свою роль.

    «Сельта»

    Эта команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 13 место в турнирной таблице Примеры.

    Вот только с реализацией у команды не складывается. В 31 матче игроки клуба из Виго отличились всего 37 забитыми мячами.

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    • Минувший тур принес команде 3 очка. В родных стенах «Сельта» с минимальным счетом одолела «Эльче».

    Традиционно эффективен и лидер атак команды Яго Аспас. 35-летний форвард забил 12 мячей в чемпионате.

    «Сельта» нестабильна в плане игры и результатов. А вот дать бой столь крепкому сопернику гостям вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Сельты» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды испытывают сложности с реализацией, и уж кому-то из соперников точно не удастся отличиться.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.

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    «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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