«Вильярреал»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент «Желтая Субмарина» осела на 5 строчке.
Вот только с реализацией у команды откровенно не ладится. В 31 матче игроки «Вильярреала» забили всего 43 мяча.
Коэффициенты матча Вильярреал — Сельта
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома «Вильярреал» перестрелял одного из аутсайдеров Примеры «Эспаньол» (4:2).
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«Вильярреал» традиционно сложно играет с «Сельтой». Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одном поражении.
В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. И состав у «Желтой Субмарины» крепкий, и фактор своего поля сыграет свою роль.
«Сельта»
Эта команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 13 место в турнирной таблице Примеры.
Вот только с реализацией у команды не складывается. В 31 матче игроки клуба из Виго отличились всего 37 забитыми мячами.
Минувший тур принес команде 3 очка. В родных стенах «Сельта» с минимальным счетом одолела «Эльче».
Традиционно эффективен и лидер атак команды Яго Аспас. 35-летний форвард забил 12 мячей в чемпионате.
«Сельта» нестабильна в плане игры и результатов. А вот дать бой столь крепкому сопернику гостям вполне по силам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.80.
На викторию «Сельты» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.