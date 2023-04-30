«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:15 мск. «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент «Желтая Субмарина» осела на 5 строчке.

Вот только с реализацией у команды откровенно не ладится. В 31 матче игроки «Вильярреала» забили всего 43 мяча.

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Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома «Вильярреал» перестрелял одного из аутсайдеров Примеры «Эспаньол» (4:2).

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«Вильярреал» традиционно сложно играет с «Сельтой». Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одном поражении.

В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. И состав у «Желтой Субмарины» крепкий, и фактор своего поля сыграет свою роль.

«Сельта»

Эта команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 13 место в турнирной таблице Примеры.

Вот только с реализацией у команды не складывается. В 31 матче игроки клуба из Виго отличились всего 37 забитыми мячами.

Минувший тур принес команде 3 очка. В родных стенах «Сельта» с минимальным счетом одолела «Эльче».

Традиционно эффективен и лидер атак команды Яго Аспас. 35-летний форвард забил 12 мячей в чемпионате.

«Сельта» нестабильна в плане игры и результатов. А вот дать бой столь крепкому сопернику гостям вполне по силам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.80.

На викторию «Сельты» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды испытывают сложности с реализацией , и уж кому-то из соперников точно не удастся отличиться.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.