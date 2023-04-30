ПСЖ сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:05 мск. ПСЖ — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане уверенно лидируют в чемпионате, и явно не упустят своего. Отрыв от идущего следом «Мерселя» составляет 8 очков.

Да и вообще, парижским звездам в Лиге 1 иногда можно расслабляться. Конкурентов у ПСЖ по факту нет, да и состав у команды шикарный.

Коэффициенты матча ПСЖ — Лорьян 1X2Новым игрокам 1.197.5012.50Фрибет$40

В своем последнем поединке парижане вновь победили. На выезде ПСЖ уверенно одолел «Анже» (1:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Эта победа стала для команды третьей кряду. Да и атака верна себе: 75 забитых мячей в 32 матчах чемпионата.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Килиан Мбаппе и Лионель Месси наверняка улучшат свои результативные показатели.

«Лорьян»

Эта команда за выживание не борется, но звезд с неба не хватает. «Лорьян» находится на скромной 11 позиции.

В 32 матчах «Лорьян» выиграл 12 раз при 11 поражениях. Да и атака не блещет результативностью: всего 43 гола в 32 матчах.

В своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала. Дома «Лорьян» с минимальным счетом уступил «Тулузе».

Последняя виктория команды случилась еще полтора месяца назад. Да и вообще, тягаться с лидером «Лорьяну» не по зубам.

И все-таки «Лорьян» постарается дать бой гранду. В матче первого круга это получилось, хоть завершилась встреча поражением (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.18.

На викторию «Лорьяна» дают — 12.00, ничья оценена — в 8.00.

Парижане выглядят на две головы сильнее соперника , и наверняка продемонстрируют всю мощь своих атак.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.