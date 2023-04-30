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    Парижане разгромят «Лорьян»

    ПСЖ — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига 1, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Лорьян»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:05 мск. ПСЖ — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Апреля 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 18:05 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Парижане уверенно лидируют в чемпионате, и явно не упустят своего. Отрыв от идущего следом «Мерселя» составляет 8 очков.

    Да и вообще, парижским звездам в Лиге 1 иногда можно расслабляться. Конкурентов у ПСЖ по факту нет, да и состав у команды шикарный.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Лорьян

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  • 1.197.5012.50Фрибет$40
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    В своем последнем поединке парижане вновь победили. На выезде ПСЖ уверенно одолел «Анже» (1:3).

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    Эта победа стала для команды третьей кряду. Да и атака верна себе: 75 забитых мячей в 32 матчах чемпионата.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Килиан Мбаппе и Лионель Месси наверняка улучшат свои результативные показатели.

    «Лорьян»

    Эта команда за выживание не борется, но звезд с неба не хватает. «Лорьян» находится на скромной 11 позиции.

    В 32 матчах «Лорьян» выиграл 12 раз при 11 поражениях. Да и атака не блещет результативностью: всего 43 гола в 32 матчах.

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  • 26/04/2023

    • В своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала. Дома «Лорьян» с минимальным счетом уступил «Тулузе».

    Последняя виктория команды случилась еще полтора месяца назад. Да и вообще, тягаться с лидером «Лорьяну» не по зубам.

    И все-таки «Лорьян» постарается дать бой гранду. В матче первого круга это получилось, хоть завершилась встреча поражением (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.18.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 12.00, ничья оценена — в 8.00.

    Парижане выглядят на две головы сильнее соперника, и наверняка продемонстрируют всю мощь своих атак.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    ПСЖ — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Парижане разгромят «Лорьян»
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