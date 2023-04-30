«Интер»
«Интер» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 54 очка.
Похоже, «нерадзурри» наконец-то пришли в себя. На прошлой неделе миланский клуб сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» (3:3) и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов.
Коэффициенты матча Интер — Лацио
А еще через несколько дней команда Симоне Индзаги разгромила «Эмполи» (3:0) и прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии.
Еще одним важным событием стала победа над «Ювентусом» (1:0) в полуфинале Кубка Италии.
В общем, «Интер» включился и готов бороться за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.
«Лацио»
«Лацио» тем временем находится на второй строчке, набрав 31-м матче 61 очко.
В прошлом туре римляне сенсационно проиграли на своем поле «Торино» (0:1). Этот результат действительно стал большим сюрпризом после серии классных матчем.
Перед этим «Лацио» выдал серию из восьми матчей, в которых одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения.
Также интересно, что команда Маурицио Сарри ни разу не проигрывала в семи предыдущих матчах на выезде в рамках Серии А. На этом отрезке у нее пять побед.
И еще один
Прогноз и ставка
На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Лацио» — за 4.85.
В первом круге «Интер» уступил на поле «Лацио» со счетом 1:3. Команда Индзаги очень слабо провела тот матч.
С учетом ситуации в таблице у «Интера» больше не осталась права на ошибку. Еще одна потеря очков может обернуться серьезными последствиями.
Но мотивации в данном случае будет недостаточно. «Лацио» сейчас тоже в порядке.
Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.56.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.28.