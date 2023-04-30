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    «Интер» прервет гостевую серию «Лацио»?

    «Интер» Милан — «Лацио». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат Италии 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» Милан — «Лацио»
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    Лаутаро Мартинес
    Миланский «Интер» сыграет на своем поле против «Лацио» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 13:30 мск. «Интер» Милан — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Апреля 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 13:30 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Интер»

    «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 54 очка.

    Похоже, «нерадзурри» наконец-то пришли в себя. На прошлой неделе миланский клуб сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» (3:3) и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Интер — Лацио

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    А еще через несколько дней команда Симоне Индзаги разгромила «Эмполи» (3:0) и прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии.

    Еще одним важным событием стала победа над «Ювентусом» (1:0) в полуфинале Кубка Италии.

    В общем, «Интер» включился и готов бороться за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

    «Лацио»

    «Лацио» тем временем находится на второй строчке, набрав 31-м матче 61 очко.

    В прошлом туре римляне сенсационно проиграли на своем поле «Торино» (0:1). Этот результат действительно стал большим сюрпризом после серии классных матчем.

    Перед этим «Лацио» выдал серию из восьми матчей, в которых одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения.

    Календарь и таблица Серии А

    Также интересно, что команда Маурицио Сарри ни разу не проигрывала в семи предыдущих матчах на выезде в рамках Серии А. На этом отрезке у нее пять побед.

    И еще один невероятный факт: «Лацио» пропустил лишь семь мячей в 15-ти гостевых матчах чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Лацио» — за 4.85.

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    В первом круге «Интер» уступил на поле «Лацио» со счетом 1:3. Команда Индзаги очень слабо провела тот матч.

    С учетом ситуации в таблице у «Интера» больше не осталась права на ошибку. Еще одна потеря очков может обернуться серьезными последствиями.

    Но мотивации в данном случае будет недостаточно. «Лацио» сейчас тоже в порядке.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.56.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.28.

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    «Интер» Милан — «Лацио»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» прервет гостевую серию «Лацио»?
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