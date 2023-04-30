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    «Лидс» выиграет на поле «Борнмута»?

    «Борнмут» — «Лидс». Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат Англии 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Лидс»
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    «Лидс» одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде
    «Борнмут» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Борнмут» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2023 года
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    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

    Несколько дней назад «Борнмут» одержал важнейшую гостевую победу над «Саутгемптоном» (1:0).

    Коэффициенты матча Борнмут — Лидс

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    Теперь команда Гари О′Нила находится на расстоянии семи очков от зоны вылета.

    Радоваться пока рано, но очевидно, что у них есть отличный шанс остаться в элитном дивизионе.

    Также стоит отметить, что «Борнмут» выиграл четыре из шести предыдущих матчей в АПЛ. В середине апреля «вишни» одержали гостевую победу над «Тоттенхэмом» (3:2).

    «Лидс»

    «Лидс» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 33-х матчах 30 очков.

    И в данном случае все указывает на то, что это один из главных претендентов на вылет из АПЛ.

    «Лидс» набрал лишь одно очко в четырех предыдущих матчах.

    Все прогнозы на АПЛ

    После поражений от «Кристал Пэлас», «Ливерпуля» и «Фулхэма» команда Хави Грасии сыграла вничью с «Лестером».

    На этом отрезке «Лидс» пропустил 14 мячей.

    Также стоит добавить, что «Лидс» одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Борнмут» в этом матче можно поставить за 2.53, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Лидса» — за 2.66.

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    В данном случае, пожалуй, есть смысл ограничиться ставками на голы. В разборках между командами из нижней части таблицы порой происходят не самые объяснимые вещи.

    «Борнмут» не так давно увез три очка из Лондона, но при этом может спокойно проиграть хромому на обе ноги «Лидсу». Такой сценарий очень даже возможен.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.05.

    Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 4:3 в пользу «Лидса».

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    «Борнмут» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. «Лидс» выиграет на поле «Борнмута»?
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