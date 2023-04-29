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    Станет ли «Наполи» чемпионом?

    «Наполи» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Италии, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Салернитана»
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    Хвича Кварацхелия
    В субботу, 29 апреля, в рамках 32- го тура Серии А «Наполи» на своем поле сыграет против «Салернитаны». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Наполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Апреля 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 16:00 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Наполи»

    Уже после этого тура при определенных раскладах «Наполи» может стать чемпионом Италии. Для этого нужна только победа в этой игре и осечки конкурентов.

    В отрезке последних шести игр чемпионата страны «голубые» проиграли только раз, крупно уступив дома 0:4 в начале этого месяца «Милану», от которого вылетели и в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Наполи — Салернитана

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    Помимо того фиаско, неаполитанцы в этот период расписали одну мировую и добились четырех выигрышей. Один из них был в прошлом туре в гостевом поединке над «Ювентусом» 1:0.

    Календарь и таблица Серии А

    Стоит отметить, что «Наполи» в рамках Серии А проиграл на своем поле в двух их четырех последних встреч при одном выигрыше и одном ничейном результате.

    «Салернитана»

    «Салернитана» с 33 очками расположилась во второй половине турнирной таблицы итальянского первенства, опережая на семь пунктов зону вылета.

    Вот уже как восемь матчей чемпионата подряд «морские коньки» не знают горечи поражений. Этот период они начали с виктории еще в конце февраля, разгромив тогда дома 3:0 «Монцу».

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    • В последующих же шести играх команда неизменно играла вничью и только в минувшем туре она прервала серию из мировых, крупно выиграв в родных стенах у «Сассуоло» 3:0.

    Четыре последние свои гостевые игры «Салернитана» свела вничью. До этого же она вдали от дома проиграла четыре матча из пяти при одном выигрыше.

    «Наполи» выиграл у «Саленитаны» в минувших пяти очных поединках, в том числе и в первом круге на выезде — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.22.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.50.

    После вылета из ЛЧ «Наполи» теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате и должен выйти уверенным победителем из этой игры, которая может принести команде золото.

    И наверняка неаполитанцы не будут затягивать с первым голом, забив его еще в первые 15 минут встречи.

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    «Наполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Наполи» чемпионом?
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