«Филадельфия Юнион»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Текущее 7 место для клуба едва ли сойдет за достижение.
«Филадельфия Юнион» имеет относительно неплохие показатели реализации. В 9 поединках игроки команды отличились 14 раз.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Филадельфия Юнион» добыла победу над «Торонто» (4:2).
«Филадельфия Юнион» имеет действующую серию из трех матчей без поражений. Правда, поединки с «Лос-Анжелесом» для команды исторически проходят не столь успешно.
В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Филадельфия Юнион» уж точно будет активна в атаке.
«Лос-Анжелес»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне себе успешно. Отставание от лидера МЛС «Сент-Луис» минимальное.
А вот атакуют подопечные Стивена Черандоло традиционно результативно. В 9 матчах игроки «Лос-Анжелеса» наколотили 16 мячей.
При этом «Лос-Анжелес» еще ни разу не проиграл в чемпионате. Да и оборона команды выглядит монолитно.
Минувший тур чемпионата команда провела не столь успешно. На выезде «Лос-Анжелес» не смог одолеть «Нэшвилл» (1:1).
Гости явно будут стремиться сыграть первым номером. Да и состав у команды по именам вполне приличный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Филадельфии Юнион» предлагают — 2.13.
На викторию «Лос-Анжелеса» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.62.
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.79.