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    «Филадельфия Юнион» — «Лос-Анжелес». Прогноз, ставка (к. 2.99) на футбол, Лига чемпионов КОНКАКАФ, 27 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Лос-Анжелес»
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    Стив Черандоло
    «Филадельфия Юнион» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелесом» в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 04:00 мск. «Филадельфия Юнион» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия Юнион»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Текущее 7 место для клуба едва ли сойдет за достижение.

    «Филадельфия Юнион» имеет относительно неплохие показатели реализации. В 9 поединках игроки команды отличились 14 раз.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Филадельфия Юнион» добыла победу над «Торонто» (4:2).

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    «Филадельфия Юнион» имеет действующую серию из трех матчей без поражений. Правда, поединки с «Лос-Анжелесом» для команды исторически проходят не столь успешно.

    В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Филадельфия Юнион» уж точно будет активна в атаке.

    «Лос-Анжелес»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне себе успешно. Отставание от лидера МЛС «Сент-Луис» минимальное.

    А вот атакуют подопечные Стивена Черандоло традиционно результативно. В 9 матчах игроки «Лос-Анжелеса» наколотили 16 мячей.

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    • При этом «Лос-Анжелес» еще ни разу не проиграл в чемпионате. Да и оборона команды выглядит монолитно.

    Минувший тур чемпионата команда провела не столь успешно. На выезде «Лос-Анжелес» не смог одолеть «Нэшвилл» (1:1).

    Гости явно будут стремиться сыграть первым номером. Да и состав у команды по именам вполне приличный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Филадельфии Юнион» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Лос-Анжелеса» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.62.

    «Лос-Анжелес» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.79.

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    «Филадельфия Юнион» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевой бартер после перерыва?
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