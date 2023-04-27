«Филадельфия Юнион» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелесом» в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 04:00 мск. «Филадельфия Юнион» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Текущее 7 место для клуба едва ли сойдет за достижение.

«Филадельфия Юнион» имеет относительно неплохие показатели реализации. В 9 поединках игроки команды отличились 14 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Филадельфия Юнион» добыла победу над «Торонто» (4:2).

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«Филадельфия Юнион» имеет действующую серию из трех матчей без поражений. Правда, поединки с «Лос-Анжелесом» для команды исторически проходят не столь успешно.

В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Филадельфия Юнион» уж точно будет активна в атаке.

«Лос-Анжелес»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне себе успешно. Отставание от лидера МЛС «Сент-Луис» минимальное.

А вот атакуют подопечные Стивена Черандоло традиционно результативно. В 9 матчах игроки «Лос-Анжелеса» наколотили 16 мячей.

При этом «Лос-Анжелес» еще ни разу не проиграл в чемпионате. Да и оборона команды выглядит монолитно.

Минувший тур чемпионата команда провела не столь успешно. На выезде «Лос-Анжелес» не смог одолеть «Нэшвилл» (1:1).

Гости явно будут стремиться сыграть первым номером. Да и состав у команды по именам вполне приличный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Филадельфии Юнион» предлагают — 2.13.

На викторию «Лос-Анжелеса» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.62.

«Лос-Анжелес» выглядит сильнее соперника , и наверняка будет действовать с позиции силы.

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.79.