В понедельник, 24 апреля, «Уэска» на своем поле сыграет против «Тенерифе» в 37-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Уэска» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

С 46 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на 11 баллов от зоны плей-офф, которые уже нереально отыграть.

За 36 проведенных туров текущего первенства «оскенцы» в 16 из них сыграли вничью, а также десять раз выиграли и столько же раз проиграли, забили 31 мячей, а пропустили на гол меньше.

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В отрезке последних 16 игр коллектив расписал аж десять мировых при трех победах и трех фиаско. В прошлом туре он проиграл в выездном поединке дебютанту «Андорре» 0:1.

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На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только дважды. Также дома на ее счету девять викторий и семь мировых результатов.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету числится такое же количество зачтеных пунктов, с которыми он находится на строку выше в турнирной таблице, чем предстоящий противник.

Только 11 матчей из 36 проведенных островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 12 встреч они еще проиграли и 13 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 36:33.

В минувшем туре первенства канарцы на своем поле разгромили аутсайдера «Ибицу» со счетом 4:0, а до этого дважды подряд сыграли вничью — дома 1:1 с «Вильярреалом-2» и на выезде 0:0 с «Луго».

Вне родных стен «Тенерифе» смог выиграть лишь одну игру чемпионата за прошедшие десять. Также еще в этот период коллектив пять раз играл вничью и четырежды уступал.

В первом круге «Тенерифе» на своем поле обыграл «Уэску» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне островитяне в играх с «оскенцами» набрали четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 0:0 дома.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Уэски» — 2.80, победа «Тенерифе» — 2.90, ничья — 2.85.