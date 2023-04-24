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    «Уэска» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 10.00) на футбол, чемпионат Испании, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Тенерифе»
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    «Уэска»
    В понедельник, 24 апреля, «Уэска» на своем поле сыграет против «Тенерифе» в 37-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Уэска» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Апреля 2023 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 22:00 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    «Уэска»

    С 46 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на 11 баллов от зоны плей-офф, которые уже нереально отыграть.

    За 36 проведенных туров текущего первенства «оскенцы» в 16 из них сыграли вничью, а также десять раз выиграли и столько же раз проиграли, забили 31 мячей, а пропустили на гол меньше.

    Коэффициенты матча Уэска — Тенерифе

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    В отрезке последних 16 игр коллектив расписал аж десять мировых при трех победах и трех фиаско. В прошлом туре он проиграл в выездном поединке дебютанту «Андорре» 0:1.

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    На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только дважды. Также дома на ее счету девять викторий и семь мировых результатов.

    «Тенерифе»

    У «Тенерифе» на счету числится такое же количество зачтеных пунктов, с которыми он находится на строку выше в турнирной таблице, чем предстоящий противник.

    Только 11 матчей из 36 проведенных островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 12 встреч они еще проиграли и 13 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 36:33.

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  • 21/04/2023

    • В минувшем туре первенства канарцы на своем поле разгромили аутсайдера «Ибицу» со счетом 4:0, а до этого дважды подряд сыграли вничью — дома 1:1 с «Вильярреалом-2» и на выезде 0:0 с «Луго».

    Вне родных стен «Тенерифе» смог выиграть лишь одну игру чемпионата за прошедшие десять. Также еще в этот период коллектив пять раз играл вничью и четырежды уступал.

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    В первом круге «Тенерифе» на своем поле обыграл «Уэску» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне островитяне в играх с «оскенцами» набрали четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 0:0 дома.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Уэски» — 2.80, победа «Тенерифе» — 2.90, ничья — 2.85.

    С большой долей вероятностью эта игра может закончиться вничью, а уж первый тайм и точно не должен выявить победителя. Однако прогнозируем, что в первой половине оппоненты смогут обменяться голами. В общем, предлагаем рискнуть и поставить на такой исход — ничья в первом тайме и обе забьют: да.

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    «Уэска» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (10.00), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на результативный первый тайм
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