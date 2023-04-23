«Брайтон» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 18:30 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брайтон» находится на 7 месте в турнирной таблице АПЛ.

«Чайки» неоднократно давали приличный бой признанным грандам. Да и сам выход в полуфинал Кубка Англии сенсацией не назовешь.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 2.253.702.95Фрибет$40

В минувшем туре чемпионата «Брайтон» вновь порадовал результатом. На выезде команда одолела проблемный «Челси» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Матчи с манкунианцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выиграно два при 3 поражениях.

Зато два последних очных поединка приносили «чайкам» победы. Так что боязни соперника у «Брайтона» точно нет и в первом приближении.

«Манчестер Юнайтед»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» находится на 3 месте в турнирной таблице.

Отрыв от идущего следом «Ньюкасла» составляет 3 очка. Да и по игре манкунианцы смотрятся весьма симпатично.

Минувший тур чемпионата принес команде уверенную викторию. Манкунианцы на выезде переиграли «Ноттингем Форест» (0:2).

А вот из Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» с треском вылетел. Команда Эрика тен Хага по всем статьям уступила «Севилье» (3:0).

Манкунианцы явно едут в Лондон за победой. Неудача в Лиге Европы должна подхлестнуть команду тен Хага.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.30.

На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

Манкунианцы твердо намерены пройти в финал Кубка Англии , и уж точно будут активно атаковать.

Наш прогноз — Проход «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Манчестер Юнайтед» за 3.00.