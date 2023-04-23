ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Реал» и «Ман Сити» не испытали проблем, конец надежд «Наполи» на золотой дубль Хорхе Масвидаль5 самых ярких побед Хорхе Масвидаля
  • 00:12
    • «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Саутгемптоном»
  • 23:58
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» переиграть «Анже»
  • 22:09
    • «Зенит» переиграл УНИКС в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
  • 21:53
    • ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в серии
  • 19:45
    • Джокович проиграл Лайовичу и покинул турнир в Баня-Луке
    Все новости спорта

    Манкунианцы выйдут в финал Кубка Англии

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Манчестер Юнайтед
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Магуайр
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 18:30 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 23 Апреля 2023 года

    «Брайтон»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брайтон» находится на 7 месте в турнирной таблице АПЛ.

    «Чайки» неоднократно давали приличный бой признанным грандам. Да и сам выход в полуфинал Кубка Англии сенсацией не назовешь.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.702.95Фрибет$40
    •

    В минувшем туре чемпионата «Брайтон» вновь порадовал результатом. На выезде команда одолела проблемный «Челси» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с манкунианцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выиграно два при 3 поражениях.

    Зато два последних очных поединка приносили «чайкам» победы. Так что боязни соперника у «Брайтона» точно нет и в первом приближении.

    «Манчестер Юнайтед»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» находится на 3 месте в турнирной таблице.

    Отрыв от идущего следом «Ньюкасла» составляет 3 очка. Да и по игре манкунианцы смотрятся весьма симпатично.

  • Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы
  • Реакция спортивных СМИ на вылет команды Эрика тен Хага из Лиги Европы
  • Вчера

    • Минувший тур чемпионата принес команде уверенную викторию. Манкунианцы на выезде переиграли «Ноттингем Форест» (0:2).

    А вот из Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» с треском вылетел. Команда Эрика тен Хага по всем статьям уступила «Севилье» (3:0).

    Манкунианцы явно едут в Лондон за победой. Неудача в Лиге Европы должна подхлестнуть команду тен Хага.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.30.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

    Манкунианцы твердо намерены пройти в финал Кубка Англии, и уж точно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Проход «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Манчестер Юнайтед» за 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Молчан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Манкунианцы выйдут в финал Кубка Англии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры