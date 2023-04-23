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    «Алавес» обыграет «Леганес» в нерезультативном матче

    «Алавес» — «Леганес». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Леганес»
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    «Алавес»
    «Алавес» на своем поле сыграет против «Леганеса» в 37-м туре второго испанского дивизиона. Встреча, которая состоится 23 апреля, начнется в 22:00 по мск. «Алавес» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 23 Апреля 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 22:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Алавес»

    С 62 набранными очками «Алавеса» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на два пункта от второй строки.

    «Славные» с конца февраля выдали неудачный период, уступив дважды на выезде и расписав две домашние мировые, причем не забив в этот период ни одного мяча.

    Коэффициенты матча Алавес — Леганес

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    После этого клуб из Витории добился двух викторий с одинаковым счетом по 1:0, а следом дважды подряд сыграл вничью по 0:0 — дома с «Андоррой» и на выезде с хихионским «Спортингом».

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Алавес» не знает горечи поражений на протяжении последних восьми встреч, выиграв пять из них при трех мировых исходах.

    «Леганес»

    «Леганес» имеет на своем счету 46 набранных баллов, с которыми находится во второй половине турнирной таблицы Сегунды, но зону вылета опережает на десять пунктов.

    С середины февраля по начало апреля «огурцы» выдали отвратительный отрезок, набрав всего два очка в восьми поединках, проиграв шесть раз в этот период. Причем в шести матчах данного отрезка он не забивал.

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    • Минувшие же две свои проведенные игры чемпионата клуб из пригорода Мадрида выиграл, поочередно одолев с одинаковым счетом по 1:0 в гостях «Понфферадину» и дома «Вильярреал-2».

    «Леганес» смог выиграть свою последнюю гостевую встречу, а до этого вне родных стен не побеждал на протяжении девяти матчей, четыре раза проиграв за этот период при пяти мировых.

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    Стоит отметить, что шесть последних очных встреч этих клубов завершились вничью, в том числе и в первом круге в Леганесе — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 1.75, победа «Андорры» — 5.00, ничья — 3.40.

    Прогнозируем, что в данном поединке выиграют хозяева, а так как обе команды демонстрируют невысокую результативность, то рекомендуем ставить на такой исход — П1 + ТМ 2,5.

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    «Алавес» — «Леганес»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. «Алавес» обыграет «Леганес» в нерезультативном матче
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