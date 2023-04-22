«Осасуна»
Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. 10 место в чемпионате — не предел мечтаний, но и за выживание «Осасуна» не сражается.
«Осасуна» отстает от 7 места на 5 очков. А вот оборона команды действует относительно надежно: всего 30 пропущенных мячей в 29 матчах.
Коэффициенты матча Осасуна — Бетис
В минувшем туре Примеры «Осасуна» потерпела поражение. На выезде команда уступила со счетом 2:1 уступила «Райо Вальекано».
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Причем до того «Осасуна» переиграла «Эльче» с таким же счетом. Так что стабильности результатов нет и в первом приближении.
В этой встрече хозяева явно будут стремиться разжиться очками. Правда, в матче первого круга «Осасуна» уступила севильцам с минимальным счетом.
«Бетис»
Севильцы в нынешнем сезоне выглядят весьма симпатично. «Бетис» сейчас пятый в Примере, но потенциально способен запрыгнуть в топ-4.
Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 29 матчах игроки севильского клуба забили всего 37 мячей.
Зато оборона относительно надежна. В 29 матчах в воротах «Бетиса» побывало всего 30 мячей, что чуть больше гола за матч.
Свой предыдущий поединок команда провела образцово. Дома «Бетис» уверенно одолел борца за выживание «Эспаньол» (3:1).
Севильцы явно едут в гости за тремя очками. Правда, гостям не поможет травмированный хавбек Набиль Фекир.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 2.55.
На викторию «Бетиса» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.20.
«Бетис»
Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.