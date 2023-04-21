«Арсенал» Тула
Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас «Арсенал» пребывает на 6 месте в турнирной таблице первого дивизиона.
Причем туляки, которым однозначно предрекали борьбу за выход в элиту, все отдаляются от зоны стыков. Ныне этот отрыв измеряется 8 очками.
В своем предыдущем поединке команда снова не смогла победить. В выездном матче с «Волгой» «Арсенал» Тула довольствовался лишь ничьей (0:0).
Туляки не побеждают уже на протяжении трех матчей. Так что морально-психологическая составляющая явно проседает.
«Арсенал» Тула явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Да и шансы на попадание в плей-офф окончательно еще не потеряны.
«Рубин»
«Рубин» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 2 место можно считать успешной диспозицией, однако амбиции у казанцев явно лидерские.
Приход на тренерский мостик Рашида Рахимова явно пошел в плюс. Казанцы явно преображаются и способны прибавить еще.
Свой последний поединок команда провела сверхпродуктивно. «Рубин» учинил разгром крепкому «Шиннику» (3:0).
Кстати, один из мячей записал на свой счет Алан Дзагоев. Опытный хавбек еще способен выдать отдельный классный поединок.
«Рубин» наверняка будет активен в атаке. И состав у казанцев шикарный, и соперник имеет явные сложности в организации игры.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Рубина» предлагают — 1.82.
На викторию «Арсенала» Тула дают — 4.46, ничья оценена — в 3.38.
«Рубин»
Наш прогноз — Победа «Рубина» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.08.