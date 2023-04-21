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    «Рубин» быстро вскроет оборону туляков

    «Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, Первая лига, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Рубин»
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    Алан Дзагоев
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Апреля 2023 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:30 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Арсенал» Тула

    Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас «Арсенал» пребывает на 6 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

    Причем туляки, которым однозначно предрекали борьбу за выход в элиту, все отдаляются от зоны стыков. Ныне этот отрыв измеряется 8 очками.

    В своем предыдущем поединке команда снова не смогла победить. В выездном матче с «Волгой» «Арсенал» Тула довольствовался лишь ничьей (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Туляки не побеждают уже на протяжении трех матчей. Так что морально-психологическая составляющая явно проседает.

    «Арсенал» Тула явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Да и шансы на попадание в плей-офф окончательно еще не потеряны.

    «Рубин»

    «Рубин» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 2 место можно считать успешной диспозицией, однако амбиции у казанцев явно лидерские.

    Приход на тренерский мостик Рашида Рахимова явно пошел в плюс. Казанцы явно преображаются и способны прибавить еще.

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    • Свой последний поединок команда провела сверхпродуктивно. «Рубин» учинил разгром крепкому «Шиннику» (3:0).

    Кстати, один из мячей записал на свой счет Алан Дзагоев. Опытный хавбек еще способен выдать отдельный классный поединок.

    «Рубин» наверняка будет активен в атаке. И состав у казанцев шикарный, и соперник имеет явные сложности в организации игры.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Рубина» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Арсенала» Тула дают — 4.46, ничья оценена — в 3.38.

    «Рубин» явно не собирается тянуть с быстрым голом, да и мотивация на оставшиеся матчи у казанцев максимальная.

    Наш прогноз — Победа «Рубина» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.08.

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    «Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» быстро вскроет оборону туляков
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