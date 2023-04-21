«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас «Арсенал» пребывает на 6 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

Причем туляки, которым однозначно предрекали борьбу за выход в элиту, все отдаляются от зоны стыков. Ныне этот отрыв измеряется 8 очками.

В своем предыдущем поединке команда снова не смогла победить. В выездном матче с «Волгой» «Арсенал» Тула довольствовался лишь ничьей (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Туляки не побеждают уже на протяжении трех матчей. Так что морально-психологическая составляющая явно проседает.

«Арсенал» Тула явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Да и шансы на попадание в плей-офф окончательно еще не потеряны.

«Рубин»

«Рубин» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 2 место можно считать успешной диспозицией, однако амбиции у казанцев явно лидерские.

Приход на тренерский мостик Рашида Рахимова явно пошел в плюс. Казанцы явно преображаются и способны прибавить еще.

Свой последний поединок команда провела сверхпродуктивно. «Рубин» учинил разгром крепкому «Шиннику» (3:0).

Кстати, один из мячей записал на свой счет Алан Дзагоев. Опытный хавбек еще способен выдать отдельный классный поединок.

«Рубин» наверняка будет активен в атаке. И состав у казанцев шикарный, и соперник имеет явные сложности в организации игры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Рубина» предлагают — 1.82.

На викторию «Арсенала» Тула дают — 4.46, ничья оценена — в 3.38.

«Рубин» явно не собирается тянуть с быстрым голом , да и мотивация на оставшиеся матчи у казанцев максимальная.

Наш прогноз — Победа «Рубина» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.08.