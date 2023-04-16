«Факел»
Команда находится в зоне стыковых матчей в РПЛ. «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, опережаю 15-ю строчку на 4 балла.
«Факел» проводит не самый удачный сезон. Команда выиграла лишь 2 матча из 22-х в чемпионате — это худший результат в лиге. При этом, воронежская команда является лидером по количеству ничейных результатов (11).
Коэффициенты матча Факел — Ахмат
Последние матчи в Премьер-лиге для «Факела» выдались не самыми удачными. В последних двух встречах команда проиграла ЦСКА (0:2), а затем уступила «Торпедо» (0:2) в принципиальном противостоянии.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Стоит отметить, что «Факел» проиграл только 2 матча на своем поле в нынешнем сезоне. Команда проиграла всего один матч из последних 5-и при родных трибунах.
«Ахмат»
Команда входит в топ-5 российской Премьер-лиги. «Ахмат» набрал 36 очков за 22 игры и вполне может занять даже третью строчку по итогам сезона.
Главный козырь «Ахмат» — оборона. Команда занимает 4-е место в лиге по надежности — 29 пропущенных в 22-х встречах. Стоит отметить, что команда проиграла всего 8 матчей в нынешнем сезоне.
За последние 3 матча в РПЛ «Ахмат» ни разу не проиграл, одержал победу над «Крылья Советов» (1:0) и «Уралом» (2:0) и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). За этот период команда не пропустила ни одного гола.
Примечательно, что «Ахмат» — одна из лучших команд по игре на чужом поле. Команда набрала 19 очков в гостевых матчах, уступая по этому показателю «Зениту».
«Ахмат» уже обыгрывал «Факел» в самом начале нынешнего сезона РПЛ (2:1). Смогут ли грознинцы повторить результат уже на чужом поле? «Факел» также находится в хорошей форме, но игроки «Ахмата» выглядят на порядок мощнее.
Прогноз и ставка
На «Ахмат» в этом матче можно поставить за 2.47, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Факела» — за 2.90.
«Ахмат» находится в отличной форме и попытается догнать лидеров чемпионата.
Ставка — победа «Ахмата» за 2.47.
Также можно рассмотреть ставку на Тотал 2.5 меньше за 1.95.