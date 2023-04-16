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    «Ахмат» усложнит жизнь «Факелу»

    «Факел» — «Ахмат». Ставка (к. 2.47) и прогноз на чемпионат России по футболу 16 апреля 2023 года

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    «Ахмат»
    «Факел» сыграет на своем поле против «Ахмата» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. «Факел» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Апреля 2023 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Факел»

    Команда находится в зоне стыковых матчей в РПЛ. «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, опережаю 15-ю строчку на 4 балла.

    «Факел» проводит не самый удачный сезон. Команда выиграла лишь 2 матча из 22-х в чемпионате — это худший результат в лиге. При этом, воронежская команда является лидером по количеству ничейных результатов (11).

    Коэффициенты матча Факел — Ахмат

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    Последние матчи в Премьер-лиге для «Факела» выдались не самыми удачными. В последних двух встречах команда проиграла ЦСКА (0:2), а затем уступила «Торпедо» (0:2) в принципиальном противостоянии.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Стоит отметить, что «Факел» проиграл только 2 матча на своем поле в нынешнем сезоне. Команда проиграла всего один матч из последних 5-и при родных трибунах.

    «Ахмат»

    Команда входит в топ-5 российской Премьер-лиги. «Ахмат» набрал 36 очков за 22 игры и вполне может занять даже третью строчку по итогам сезона.

    Главный козырь «Ахмат» — оборона. Команда занимает 4-е место в лиге по надежности — 29 пропущенных в 22-х встречах. Стоит отметить, что команда проиграла всего 8 матчей в нынешнем сезоне.

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    • За последние 3 матча в РПЛ «Ахмат» ни разу не проиграл, одержал победу над «Крылья Советов» (1:0) и «Уралом» (2:0) и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). За этот период команда не пропустила ни одного гола.

    Примечательно, что «Ахмат» — одна из лучших команд по игре на чужом поле. Команда набрала 19 очков в гостевых матчах, уступая по этому показателю «Зениту».

    «Ахмат» уже обыгрывал «Факел» в самом начале нынешнего сезона РПЛ (2:1). Смогут ли грознинцы повторить результат уже на чужом поле? «Факел» также находится в хорошей форме, но игроки «Ахмата» выглядят на порядок мощнее.

    Прогноз и ставка

    На «Ахмат» в этом матче можно поставить за 2.47, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Факела» — за 2.90.

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    «Ахмат» находится в отличной форме и попытается догнать лидеров чемпионата.

    Ставка — победа «Ахмата» за 2.47.

    Также можно рассмотреть ставку на Тотал 2.5 меньше за 1.95.

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    «Факел» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ахмат» усложнит жизнь «Факелу»
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