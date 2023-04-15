ПСЖ
Эта команда традиционно является фаворитом чемпионата Франции. Парижане лидируют, опережая как раз «Ланс» на 6 очков.
ПСЖ великолепен в атаке, забив уже 70 мячей. А вот 5 поражений в пассиве — явный признак некоторых проблем в игре команды.
В минувшем туре ПСЖ добыл 3 очка. Парижские звезды на выезде уверенно переиграли «Ниццу» (0:3).
Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 очных поединков проиграно 2 при одной виктории.
В этой встрече хозяевам также придется крайне сложно. К тому же, не смогут помочь парижанам Марко Верратти и Преснел Кимпембе.
«Ланс»
Эта команда вполне способна пободаться за чемпионский титул. Ныне «Ланс» находится на 2 месте в турнирной таблице Лиги 1.
Причем в этой встрече гости могут сократить отставание от лидера до 3 очков. Да и в матче первого круга «Ланс» уверенно одолел парижан (3:1).
Минувший тур Лиги 1 принес команде три зачетных балла. «Ланс» в родных стенах смог переиграть «Страсбург» (2:1).
Более того, эта победа стала для команды четвертой кряду. Причем в трех из этих поединков «Ланс» не пропускал.
«Ланс» явно едет в гости с целью добыть три очка. Шансы на чемпионский титул еще не потеряны, да и вообще, в последнее время команда успешно противостоит парижанам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.73.
На викторию «Ланса» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.
«Ланс» еще находится в чемпионской гонке, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ланса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.