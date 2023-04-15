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    Парижанам победы не видать?!

    ПСЖ — «Ланс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ланс»
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    Лионель Месси
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Апреля 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Эта команда традиционно является фаворитом чемпионата Франции. Парижане лидируют, опережая как раз «Ланс» на 6 очков.

    ПСЖ великолепен в атаке, забив уже 70 мячей. А вот 5 поражений в пассиве — явный признак некоторых проблем в игре команды.

    В минувшем туре ПСЖ добыл 3 очка. Парижские звезды на выезде уверенно переиграли «Ниццу» (0:3).

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    Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 очных поединков проиграно 2 при одной виктории.

    В этой встрече хозяевам также придется крайне сложно. К тому же, не смогут помочь парижанам Марко Верратти и Преснел Кимпембе.

    «Ланс»

    Эта команда вполне способна пободаться за чемпионский титул. Ныне «Ланс» находится на 2 месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Причем в этой встрече гости могут сократить отставание от лидера до 3 очков. Да и в матче первого круга «Ланс» уверенно одолел парижан (3:1).

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    • Минувший тур Лиги 1 принес команде три зачетных балла. «Ланс» в родных стенах смог переиграть «Страсбург» (2:1).

    Более того, эта победа стала для команды четвертой кряду. Причем в трех из этих поединков «Ланс» не пропускал.

    «Ланс» явно едет в гости с целью добыть три очка. Шансы на чемпионский титул еще не потеряны, да и вообще, в последнее время команда успешно противостоит парижанам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.73.

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    На викторию «Ланса» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.

    «Ланс» еще находится в чемпионской гонке, к тому же в последнее время успешно играет с ПСЖ.

    Наш прогноз — Победа «Ланса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.

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    ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Парижанам победы не видать?!
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