ПСЖ сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Эта команда традиционно является фаворитом чемпионата Франции. Парижане лидируют, опережая как раз «Ланс» на 6 очков.

ПСЖ великолепен в атаке, забив уже 70 мячей. А вот 5 поражений в пассиве — явный признак некоторых проблем в игре команды.

В минувшем туре ПСЖ добыл 3 очка. Парижские звезды на выезде уверенно переиграли «Ниццу» (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 очных поединков проиграно 2 при одной виктории.

В этой встрече хозяевам также придется крайне сложно. К тому же, не смогут помочь парижанам Марко Верратти и Преснел Кимпембе.

«Ланс»

Эта команда вполне способна пободаться за чемпионский титул. Ныне «Ланс» находится на 2 месте в турнирной таблице Лиги 1.

Причем в этой встрече гости могут сократить отставание от лидера до 3 очков. Да и в матче первого круга «Ланс» уверенно одолел парижан (3:1).

Минувший тур Лиги 1 принес команде три зачетных балла. «Ланс» в родных стенах смог переиграть «Страсбург» (2:1).

Более того, эта победа стала для команды четвертой кряду. Причем в трех из этих поединков «Ланс» не пропускал.

«Ланс» явно едет в гости с целью добыть три очка. Шансы на чемпионский титул еще не потеряны, да и вообще, в последнее время команда успешно противостоит парижанам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.73.

На викторию «Ланса» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.

«Ланс» еще находится в чемпионской гонке, к тому же в последнее время успешно играет с ПСЖ .

Наш прогноз — Победа «Ланса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.