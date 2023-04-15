«Атлетик» сыграет на своем поле с «Реалом Сосьедад» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 17:15 мск. «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Команда из Бильбао продолжает бороться за место в еврокубках. В настоящий момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «басков» 40 очков.

«Львы» на пять пунктов отстают от шестого «Бетиса», который занимает место в зоне Лиги конференций. Вслед за коллективом из Бильбао расположилась «Осасуна», которая отстает на два балла. Вся борьба за попадание в топ-6 еще впереди.

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Недавно «Атлетик» вылетел из Кубка Испании, в полуфинале по сумме двух встреч уступив «Осасуне». Теперь подопечные Эрнесто Вальверде будут выступать лишь на один фронт.

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В последней игре «Атлетик» на выезде переиграл «Эспаньол», а до этого сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) и обыграл «Вальядолид». Перед этим он уступил «Барселоне» (0:1).

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна претендует на попадание в Лигу чемпионов. В настоящий момент команда решает эту задачу, поскольку находится на четвертой позиции в турнирной таблице. В активе «королевского» клуба 51 очко.

Выше забраться «бело-голубым» вряд ли удастся, поскольку «Барселона», «Реал» и «Атлетико» оторвались прилично, но главной задачей для «Реала Сосьедад» является сохранить четвертое место. Отрыв от пятого «Вильярреала» составляет четыре балла.

Подопечные Иманоля Альгуасиля имею следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 37:26. Недавно команда вылетела от римской «Ромы» из Лиги Европы и теперь может сосредоточиться на матчах испанской Примеры.

В последнем туре «Реал Сосьедад» в родных стенах переиграл «Хетафе» (2:0), а до этого было гостевое поражение от «Вильярреала» (0:2). Перед этим коллектив из Сан-Себастьяна также одолел «Эльче» (2:0) и сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Атлетика» предлагают поставить за 2.30.

На викторию «Реала Сосьедад» дают 3.55, ничья оценена в 3.15.

Думается, что встречаются примерно равные команды, поэтому поставим на ничью.

Также поставим на то, что команды не забьют три мяча на двоих.