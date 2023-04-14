«Тулуза» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Тулуза» занимает 12-е место. В их активе 38 набранных баллов.

В случае победы клуб может подняться на 11-ю позицию, а если проиграет, то рискует опутститься на 13-ю строчку.

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Недавно команда обыграла «Анси» и вышла в финал Кубка Франции. На выезде ему удалось выиграть с результатом 2:1.

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В трех из четырех последних матчей коллектив победил, поэтому находится в неплохой форме и способен обыграть фаворита.

«Лион»

Команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент «Лион» находится лишь на 7-м месте.

Отставание от искомой пятой позиции составляет 5 очков. Такой отрыв все еще позволяет рассчитывать на выступления в еврокубках.

В минувшем туре «Лион» обыграл своего конкурента «Ренн». На своем поле команда одержала победу со счетом 3:1.

В шести последних матчах коллектив одержал лишь две победы, но они были зафиксированы в трех последних играх, так что «Ткачи» могут как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 2,36. Успех «Тулузы» оценивается в 2,85, ничья — в 3,76.

Гости выиграли два из трех последних матчей, включая игру против ПСЖ, и в превосходят классом хозяев.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет за 2,36.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,28, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.