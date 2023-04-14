«Тулуза»
В турнирной таблице французской Лиги 1 «Тулуза» занимает 12-е место. В их активе 38 набранных баллов.
В случае победы клуб может подняться на 11-ю позицию, а если проиграет, то рискует опутститься на 13-ю строчку.
Коэффициенты матча Тулуза — Лион
Недавно команда обыграла «Анси» и вышла в финал Кубка Франции. На выезде ему удалось выиграть с результатом 2:1.
В трех из четырех последних матчей коллектив победил, поэтому находится в неплохой форме и способен обыграть фаворита.
«Лион»
Команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент «Лион» находится лишь на 7-м месте.
Отставание от искомой пятой позиции составляет 5 очков. Такой отрыв все еще позволяет рассчитывать на выступления в еврокубках.
В минувшем туре «Лион» обыграл своего конкурента «Ренн». На своем поле команда одержала победу со счетом 3:1.
В шести последних матчах коллектив одержал лишь две победы, но они были зафиксированы в трех последних играх, так что «Ткачи» могут как минимум не проиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 2,36. Успех «Тулузы» оценивается в 2,85, ничья — в 3,76.
Гости выиграли два из трех последних матчей, включая игру против ПСЖ, и в превосходят классом хозяев.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет за 2,36.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,28, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.