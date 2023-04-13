ПАОК
Чуть более месяца тому назад ПАОК в первом поединке этих команда уже решил исход данного противостояния, разгромив своего оппонента на его поле со счетом 5:1.
До этого этапа клуб из города Салоники убрал со своего пути двух соперников. В 1/8 финала он прошел «Каламиту», а в четвертьфинале одолел «Панатинаикос» — 2:0 и 1:1.
В чемпионате Греции «двуглавые орлы» по итогам 30 туров набрали 60 баллов и идут на четвертой позиции, отставая от дуэта лидеров на девять пунктов, а третьей строке уступают три очка.
На выходных ПАОК в рамках чемпионата страны на своем поле обыграл клуб «Волос» со счетом 4:2, прервав тем самым серию из двух поражений подряд, уступив АЕКу 0:1 и «Олимпиакосу» 1:3.
«Ламия»
«Ламия» же в текущем кубковом розыгрыше стартовала с 1/16 финала. И до полуфинальной стадии она не встречалась с серьезными противниками, играя только с представителями низших лиг.
В чемпионате Греции коллектив ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент он находится в зоне вылета, на предпоследней строке, но от безопасной позиции отстает только на балл.
В преддверии этого поединка команда уступила в выездной игре чемпионата ОФИ со счетом 1:4. До этого она не проигрывала на протяжении трех встреч, выиграв две из них. Стоит отметить, что в минувших семи матчах она неизменно забивала.
ПАОК удачно играет против «Ламии», выиграв пять последних очных встреч, причем зачастую с разницей в два и более мячей.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПАОКа — 1.23, победа «Ламии» — 13.00, ничья — 6.05.
Проход: ПАОКа — -; «Ламии» — 55.00.
Прогнозируем, что ПАОК и во второй раз обыграет «Ламию», но на этот раз вряд ли будет сильно выкладываться и громить соперника, победив наверняка скромно. В общем, рекомендуем ставить на такой исход- П1 + ТМ 2,5.