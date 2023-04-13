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    Выиграет ли «Базель» первую дуэль у «Ниццы»?

    «Базель» — «Ницца». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 апреля 2023 года

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    «Базель» — «Слован»
    В четверг, 13 апреля, в первом поединке 1/4 финала Лиги конференций «Базель» дома примет «Ниццу». Стадион «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Базель» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 13 Апреля 2023 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 22:00 Ницца Ницца
  • Лига конференций. 1/4 финала
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    «Базель»

    В чемпионате Швейцарии занимает шестое место, набрав 35 очков. Последний матч на внутренней арене «Базель» завершился вничью «Цюрихом» (1:1).

    В групповом этапе Лиги конференций «Базель» занял второе место, пропустив вперёд «Слован». Сам швейцарский клуб набрав 11 очков, занял второе место в квартете.

    Коэффициенты матча Базель — Ницца

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    Итог — выход в стыковой раунд, где пришлось играть против турецкого «Трабзонспора». Эту дуэль игроки «Базеля» выиграли (0:1 — поражение в гостях и 2:0 — победа дома).

    В 1/8 финала «Базель» устроил яркое шоу на голы со «Слованом» (2:2 — ничья и 3:2 — победа).

    «Ницца»

    «Ницца» — клуб топ-чемпионата, в Лиге 1 «орлята» занимают девятое место при 11 победах, 12 ничьих и 7 неудачных встреч. В чемпионате Франции прошёл 30-й тур. «Ницца» в родных стенах уступила ПСЖ (0:2).

    В основной сетке Лиги конференций «орлята» сыграли уверенно, выиграв группу D Так «Ницца» обогнала в таблице конкурентов из «Пртизана», «Кёльна» и «Словацко». Команда из Франции вышла в 1/8 финала еврокубка напрямую.

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    • А потом была 1/8 финала Лиги конференций и противостояние с молдавским «Шерифом». Оба матча «Ницца» выиграла (1:0 — в гостях и 3:1 — дома).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Базеля» можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Ниццы» — в 2.07.

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    Прогноз: Интересная пара команд, сложно определить победителя. Однако «Ницца» свой гол может реализовать в поезде.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1.5 с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: Так как «Базель» играет дома, можно сыграть на форе команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Базеля» (0) с коэффициентом 2.65.

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    «Базель» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Базель» первую дуэль у «Ниццы»?
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