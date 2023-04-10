«Бристоль Сити»
Команда в нынешнем сезоне выступает довольно скромно. «Бристоль Сити» пребывает на 13-м месте в турнирной таблице.
Типичный середняк лиги уже не потянет борьбу за выход в плей-офф. А вот вылет команде уж точно не угрожает.
Коэффициенты матча Бристоль Сити — Мидлсбро
В минувшем туре команда заработала три очка. На выезде «Бристоль Сити» справился со «Сток Сити» (2:1).
Этот успех прервал серию коллектива из трех поединков кряду без побед, которые пришлись на Чемпионшип, так что он, вероятно, приходит в себя.
«Мидлсбро»
Команда активно борется за выход в АПЛ. Сейчас «Речники» находятся на четвертом месте в турнирной таблице второго по рангу первенства.
Правда, от 2 места «Мидлсбро» отстает на 9 очков. Таким образом, клубу будет сложно завоевать прямой выход в элиту английского футбола.
Тем временем, отрыв от седьмой строчки, с которой заканчивается зона плей-офф, составляет семь очков, а значит есть высокие шансы побороться за путевку в АПЛ в стыковых играх.
В последних двух поединках коллектив проиграл, а значит пребывает не в лучшей форме и рискует снова остаться без очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Бристоль Сити» оценивается в 3,56, ничья — в 3,60.
В шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,89.
Еще один вариант ставки — «Бристоль Сити» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,44, ведь в двух последних матчах хозяева не проигрывали, и было забито больше 1,5 голов.