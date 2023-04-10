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    Вернется «Мидлсбро» к победам?

    «Бристоль Сити» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Чемпионшип, 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро» проиграл два последних матча
    «Бристоль Сити» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бристоль Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2023 года
    Бристоль Сити
  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 19:30 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бристоль Сити»

    Команда в нынешнем сезоне выступает довольно скромно. «Бристоль Сити» пребывает на 13-м месте в турнирной таблице.

    Типичный середняк лиги уже не потянет борьбу за выход в плей-офф. А вот вылет команде уж точно не угрожает.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Мидлсбро

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    В минувшем туре команда заработала три очка. На выезде «Бристоль Сити» справился со «Сток Сити» (2:1).

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    Этот успех прервал серию коллектива из трех поединков кряду без побед, которые пришлись на Чемпионшип, так что он, вероятно, приходит в себя.

    «Мидлсбро»

    Команда активно борется за выход в АПЛ. Сейчас «Речники» находятся на четвертом месте в турнирной таблице второго по рангу первенства.

    Правда, от 2 места «Мидлсбро» отстает на 9 очков. Таким образом, клубу будет сложно завоевать прямой выход в элиту английского футбола.

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    • Тем временем, отрыв от седьмой строчки, с которой заканчивается зона плей-офф, составляет семь очков, а значит есть высокие шансы побороться за путевку в АПЛ в стыковых играх.

    В последних двух поединках коллектив проиграл, а значит пребывает не в лучшей форме и рискует снова остаться без очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Бристоль Сити» оценивается в 3,56, ничья — в 3,60.

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    В шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,89.

    Еще один вариант ставки — «Бристоль Сити» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,44, ведь в двух последних матчах хозяева не проигрывали, и было забито больше 1,5 голов.

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    «Бристоль Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. Вернется «Мидлсбро» к победам?
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