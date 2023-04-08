«Боруссия» Д
«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 53 очка.
«Дортмунд» опустился на вторую строчку после неприятного гостевого поражения от «Баварии» (2:4), которая во время мартовской паузы успела уволить Юлиана Нагельсманна и назначить Томаса Тухеля.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Унион
В Мюнхене «Боруссию» наказали за ужасные ошибки в обороне — «Бавария» забила три мяча уже к середине первого тайма.
Оба гола команда Эдина Терзича забила уже после того, как «Бавария» сделала счет совсем неприличным.
Ранее на этой неделе случилось еще одно потрясение — «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв на выезде «Лейпцигу» (0:2).
Итого — в пяти предыдущих матчах дортмундский клуб одержал лишь одну победу, разгромив на своем поле «Кельн» со счетом 6:1.
«Унион»
«Унион» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 26-ти турах 51 очко. Отставание от «Баварии» — всего лишь четыре очка.
Да, это факт — берлинский клуб продолжает бороться за чемпионский титул, а также за путевку в Лигу чемпионов.
Несколько дней назад «Унион» вылетел из Кубка Германии, уступив на выезде «Айнтрахту» (0:2), но в чемпионате у главной сенсации немецкого сезона все под контролем.
«Унион» проиграл лишь один из 11-ти предыдущих матчей в Бундеслиге — в конце февраля команда Урса Фишера уступила на поле «Баварии» (0:3). Еще в семи случаях берлинцы набрали максимальное количество очков.
Но в контексте предстоящего матча следует отметить, что в гостях «Унион» все-таки играет похуже. Например, в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата у него пять поражений.
Прогноз и ставка
На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Униона» — за 5.60.
В данном случае надо учитывать психологический момент: «Дортмунду» в этом плане будет в разы сложнее, чем гостям из Берлина, которых вряд ли кто-то станет критиковать в случае неудачного результата, тогда как хозяевам точно «прилетит».
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.
Также можно рассмотреть ставку на гол «Униона» в первом тайме за 2.86. «Дортмунд» часто просыпается только после пропущенного мяча.
Если что, в первом круге «Унион» выиграл у «Боруссии» со счетом 2:0.