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    «Боруссия» потеряет очки в домашнем матче с «Унионом»?

    «Боруссия» Д — «Унион». Прогноз (к. 2.86) и ставки на чемпионат Германии 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Унион»
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    «Боруссия» выиграла 10 из 12-ти домашних матчей в текущем чемпионате Германии
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле против берлинского «Униона» в 27-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Д — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Апреля 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Боруссия» Д

    «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 53 очка.

    «Дортмунд» опустился на вторую строчку после неприятного гостевого поражения от «Баварии» (2:4), которая во время мартовской паузы успела уволить Юлиана Нагельсманна и назначить Томаса Тухеля.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Унион

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    В Мюнхене «Боруссию» наказали за ужасные ошибки в обороне — «Бавария» забила три мяча уже к середине первого тайма.

    Оба гола команда Эдина Терзича забила уже после того, как «Бавария» сделала счет совсем неприличным.

    Ранее на этой неделе случилось еще одно потрясение — «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв на выезде «Лейпцигу» (0:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Итого — в пяти предыдущих матчах дортмундский клуб одержал лишь одну победу, разгромив на своем поле «Кельн» со счетом 6:1.

    Факт: «Боруссия» выиграла 10 из 12-ти домашних матчей в текущем чемпионате Германии, забив при этом 36 мячей.

    «Унион»

    «Унион» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 26-ти турах 51 очко. Отставание от «Баварии» — всего лишь четыре очка.

    Да, это факт — берлинский клуб продолжает бороться за чемпионский титул, а также за путевку в Лигу чемпионов.

    Несколько дней назад «Унион» вылетел из Кубка Германии, уступив на выезде «Айнтрахту» (0:2), но в чемпионате у главной сенсации немецкого сезона все под контролем.

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    • «Унион» проиграл лишь один из 11-ти предыдущих матчей в Бундеслиге — в конце февраля команда Урса Фишера уступила на поле «Баварии» (0:3). Еще в семи случаях берлинцы набрали максимальное количество очков.

    Но в контексте предстоящего матча следует отметить, что в гостях «Унион» все-таки играет похуже. Например, в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата у него пять поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Униона» — за 5.60.

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    В данном случае надо учитывать психологический момент: «Дортмунду» в этом плане будет в разы сложнее, чем гостям из Берлина, которых вряд ли кто-то станет критиковать в случае неудачного результата, тогда как хозяевам точно «прилетит».

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Униона» в первом тайме за 2.86. «Дортмунд» часто просыпается только после пропущенного мяча.

    Если что, в первом круге «Унион» выиграл у «Боруссии» со счетом 2:0.

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    «Боруссия» Д — «Унион»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» потеряет очки в домашнем матче с «Унионом»?
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