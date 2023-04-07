«Салернитана» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 18:00 мск. «Салернитана» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Команда сражается за выживание. Ныне клуб из Салерно находится на 15-м месте, опережая опасную зону на девять очков.

Главной проблемой клуба является слабая оборона. «Салернитана» пропустила 48 мячей в 28 матчах.

Коэффициенты матча Салернитана — Интер 1X2Новым игрокам 7.004.601.45Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Салернитана» добыла один балл. На выезде команда сыграла вничью со «Специей» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

Сейчас команда проводит довольно неплохой турнирный отрезок. В пяти последних поединках коллектив добыл одну победу при четырех мировых.

«Интер»

«Черно-синие» продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. «Змеи» расположились на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 50 очков. Все борьба за топ-4 по итогам сезона еще впереди.

В Кубке Италии «Интер» также все еще продолжает выступления. В первом матче полуфинала «нерадзурри» увезли ничью 1:1 из Турина, где сравняли счет с «Ювентусом» в компенсированное время.

Подопечные Симоне Индзаги также претендуют на победу в Лиге чемпионов. Они прошли «Порту» на стадии 1/8 финала турнира и пробились в четвертьфинал, где сыграют против лиссабонской «Бенфики».

Тем не менее, клуб не может выиграть пять поединков кряду во всех турнирах при трех поражениях, так что рискует снова потерять очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Салернитаны» оценивается в 7,12, ничья — в 4,69.

В трех последних поединках хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь в четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.