«Салернитана»
Команда сражается за выживание. Ныне клуб из Салерно находится на 15-м месте, опережая опасную зону на девять очков.
Главной проблемой клуба является слабая оборона. «Салернитана» пропустила 48 мячей в 28 матчах.
Коэффициенты матча Салернитана — Интер
В своем предыдущем поединке «Салернитана» добыла один балл. На выезде команда сыграла вничью со «Специей» (1:1).
Сейчас команда проводит довольно неплохой турнирный отрезок. В пяти последних поединках коллектив добыл одну победу при четырех мировых.
«Интер»
«Черно-синие» продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. «Змеи» расположились на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 50 очков. Все борьба за топ-4 по итогам сезона еще впереди.
В Кубке Италии «Интер» также все еще продолжает выступления. В первом матче полуфинала «нерадзурри» увезли ничью 1:1 из Турина, где сравняли счет с «Ювентусом» в компенсированное время.
Подопечные Симоне Индзаги также претендуют на победу в Лиге чемпионов. Они прошли «Порту» на стадии 1/8 финала турнира и пробились в четвертьфинал, где сыграют против лиссабонской «Бенфики».
Тем не менее, клуб не может выиграть пять поединков кряду во всех турнирах при трех поражениях, так что рискует снова потерять очки.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Салернитаны» оценивается в 7,12, ничья — в 4,69.
В трех последних поединках хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь в четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.