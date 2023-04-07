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    Аутсайдер без пунктов не останется?

    «Луго» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Испании, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Луго» — «Тенерифе»
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    «Луго»
    В пятницу, 7 апреля, в 35-м туре второго испанского дивизиона «Луго» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 19:30 по мск. «Луго» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 07 Апреля 2023 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 19:30 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    «Луго»

    В текущем сезоне «Луго» вряд ли сможет сохранить прописку в Сегунде. После 34 туров коллектив с 26 баллами идет последним в турнирной таблице, отставая от безопасной строки на 12 пунктов.

    За всю турнирную дистанцию «красно-белые» смогли отпраздновать только пять викторий, еще 11 встреч они завершили мировыми исходами и потерпели 18 неудач, забили всего 21 мяч, а пропустили 44 гола.

    Коэффициенты матча Луго — Тенерифе

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    Сейчас у галисийцев 13-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где они пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. В минувшем туре они дома поделили очки с «Понферрадиной» 0:0, что стало четвертой мировой за последние пять игр.

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    В родных стенах «Луго» выиграл только раз за 11 прошедших поединков, семь встреч еще свел вничью и трижды уходил с поля поверженным.

    «Тенерифе»

    У «Тенерифе» на счету числится 42 пункта, с которыми он разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, сильно отстав от зоны плей-офф, но в то же время и вылет команде не грозит.

    Только десять матчей из 34 проведенных островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 12 встреч они еще проиграли и столько же раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 32:33.

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    За минувшие шесть встреч первенства канарцы смогли выиграть только в одной из них, еще трижды уступали и две игры свели миром. В прошлом туре они дома поделили очки с дублем «Вильярреала» 1:1.

    Вне родных стен «Тенерифе» смог выиграть лишь одну игру чемпионата за прошедшие девять. Также еще в этот период коллектив четыре раза играл вничью и потерпел четыре фиаско.

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    В первом туре на поле «Тенерифе» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в прошлом сезоне островитяне в поединках с предстоящим противником набрали четыре очка — 1:1 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тенерифе» — 2.05, победа «Луго» — 4.20, ничья — 3.00.

    В своем последнем отрезке «Луго», как для аутсайдера, выступает весьма неплохо, набрав очки в четырех играх из пяти. Прогнозируем, что и на этот раз хозяева пополнят свою копилку баллами.

    И вполне допускаем, что поединок победителя не выявит и завершиться со счетом 1:1.

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    «Луго» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. Аутсайдер без пунктов не останется?
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