В пятницу, 7 апреля, в 35-м туре второго испанского дивизиона «Луго» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 19:30 по мск. «Луго» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Луго»

В текущем сезоне «Луго» вряд ли сможет сохранить прописку в Сегунде. После 34 туров коллектив с 26 баллами идет последним в турнирной таблице, отставая от безопасной строки на 12 пунктов.

За всю турнирную дистанцию «красно-белые» смогли отпраздновать только пять викторий, еще 11 встреч они завершили мировыми исходами и потерпели 18 неудач, забили всего 21 мяч, а пропустили 44 гола.

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Сейчас у галисийцев 13-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где они пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. В минувшем туре они дома поделили очки с «Понферрадиной» 0:0, что стало четвертой мировой за последние пять игр.

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В родных стенах «Луго» выиграл только раз за 11 прошедших поединков, семь встреч еще свел вничью и трижды уходил с поля поверженным.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету числится 42 пункта, с которыми он разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, сильно отстав от зоны плей-офф, но в то же время и вылет команде не грозит.

Только десять матчей из 34 проведенных островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 12 встреч они еще проиграли и столько же раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 32:33.

Календарь и таблица испанской Примеры

За минувшие шесть встреч первенства канарцы смогли выиграть только в одной из них, еще трижды уступали и две игры свели миром. В прошлом туре они дома поделили очки с дублем «Вильярреала» 1:1.

Вне родных стен «Тенерифе» смог выиграть лишь одну игру чемпионата за прошедшие девять. Также еще в этот период коллектив четыре раза играл вничью и потерпел четыре фиаско.

В первом туре на поле «Тенерифе» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в прошлом сезоне островитяне в поединках с предстоящим противником набрали четыре очка — 1:1 и 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тенерифе» — 2.05, победа «Луго» — 4.20, ничья — 3.00.

В своем последнем отрезке «Луго», как для аутсайдера, выступает весьма неплохо, набрав очки в четырех играх из пяти. Прогнозируем, что и на этот раз хозяева пополнят свою копилку баллами.

И вполне допускаем, что поединок победителя не выявит и завершиться со счетом 1:1.