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    Прервет ли «Лестер» беспроигрышную серию «Астон Виллы»?

    «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.92) и ставки на чемпионат Англии 4 апреля 2023 года

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    «Астон Вилла» на ходу
    «Лестер» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2023 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 21:45 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Лестер»

    Команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 18-м месте в таблице, а это зона вылета.

    Борьба за выживание в АПЛ для «Лис», похоже, обещает непредсказуемую развязку. Отставание от безопасной 17-й строчки измеряется лишь одним баллом.

    Коэффициенты матча Лестер — Астон Вилла

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    В предыдущем своем поединке «Лестер» снова потерпел поражение. На выезде он уступил «Кристал Пэлас» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Таким образом, вот уже семь поединков кряду коллектив не знает побед, так что, скорее всего, ему светит очередная неудача.

    «Астон Вилла»

    «Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают девятое место в турнирной таблице.

    В активе «Астон Виллы» сейчас 41 очко. Они на шесть пунктов отстают от зоны еврокубков, а значит сохраняет шансы в них сыграть.

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    • Команда из Бирмингема уже вылетела из всех кубков и вновь останется без трофеев. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.

    Пять последних поединков клуб не знает поражений при четырех победах, а значит способен увезти домой все три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которого равен 2,41. Успех «Астон Виллы» оценивается в 2,92, ничья — в 3,54.

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    Гости выиграли в четырех из пяти последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет за 2,92.

    Еще один вариант ставки — любая команда выиграет с «сухим» счетом за 2,34, ведь все четыре последние победы в пяти матчах гости одержали без пропущенных мячей.

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    «Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лестер» беспроигрышную серию «Астон Виллы»?
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