«Лестер»
Команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 18-м месте в таблице, а это зона вылета.
Борьба за выживание в АПЛ для «Лис», похоже, обещает непредсказуемую развязку. Отставание от безопасной 17-й строчки измеряется лишь одним баллом.
Коэффициенты матча Лестер — Астон Вилла
В предыдущем своем поединке «Лестер» снова потерпел поражение. На выезде он уступил «Кристал Пэлас» (1:2).
Таким образом, вот уже семь поединков кряду коллектив не знает побед, так что, скорее всего, ему светит очередная неудача.
«Астон Вилла»
«Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают девятое место в турнирной таблице.
В активе «Астон Виллы» сейчас 41 очко. Они на шесть пунктов отстают от зоны еврокубков, а значит сохраняет шансы в них сыграть.
Команда из Бирмингема уже вылетела из всех кубков и вновь останется без трофеев. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.
Пять последних поединков клуб не знает поражений при четырех победах, а значит способен увезти домой все три очка.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которого равен 2,41. Успех «Астон Виллы» оценивается в 2,92, ничья — в 3,54.
Гости выиграли в четырех из пяти последних поединков.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет за 2,92.
Еще один вариант ставки — любая команда выиграет с «сухим» счетом за 2,34, ведь все четыре последние победы в пяти матчах гости одержали без пропущенных мячей.