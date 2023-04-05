«Лестер» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 18-м месте в таблице, а это зона вылета.

Борьба за выживание в АПЛ для «Лис», похоже, обещает непредсказуемую развязку. Отставание от безопасной 17-й строчки измеряется лишь одним баллом.

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В предыдущем своем поединке «Лестер» снова потерпел поражение. На выезде он уступил «Кристал Пэлас» (1:2).

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Таким образом, вот уже семь поединков кряду коллектив не знает побед, так что, скорее всего, ему светит очередная неудача.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают девятое место в турнирной таблице.

В активе «Астон Виллы» сейчас 41 очко. Они на шесть пунктов отстают от зоны еврокубков, а значит сохраняет шансы в них сыграть.

Команда из Бирмингема уже вылетела из всех кубков и вновь останется без трофеев. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.

Пять последних поединков клуб не знает поражений при четырех победах, а значит способен увезти домой все три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которого равен 2,41. Успех «Астон Виллы» оценивается в 2,92, ничья — в 3,54.

Гости выиграли в четырех из пяти последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет за 2,92.

Еще один вариант ставки — любая команда выиграет с «сухим» счетом за 2,34, ведь все четыре последние победы в пяти матчах гости одержали без пропущенных мячей.