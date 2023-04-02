2 апреля в Париже ПСЖ примет «Лион» в рамках матча 29-го тура чемпионата Франции. Встреча начнется в 21:45 по мск. ПСЖ — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

В последнем туре команда Кристофа Гальтье оплошала и проиграла «Ренну» 0:1. Это было ее 4-е поражение в сезоне Лиги 1. Из-за него разрыв с ближайшими преследователями уменьшился, но запас все еще есть.

«Парижане» продолжают сохранять лидерство в турнире. В их активе сейчас 66 очков, благодаря которым они опережают на 6 пунктов «Марсель» в борьбе за вершину таблицы.

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Перед поражением ПСЖ выиграл 4 матча Лиги 1 подряд. В числе побед 4:3 с «Лиллем», 3:0 с «Марселем» и 4:2 с «Нантом». Поражение от «Ренна» хозяева получили после недавнего вылета из Лиги чемпионов, где он уступили «Баварии» 0:2.

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В списке травмированных Преснель Кимбембе и Неймар. Есть повреждение у Серхио Рамоса.

«Лион»

Гости после 28 матчей занимают 10-е место в турнирной таблице. Они набрали 41 очко. В последних турах они немного растеряли преимущество и позволили «Монпелье» сократить разрыв.

«Лион» трижды подряд сыграл вничью. После победы над «Анже» (3:1), команда расписала мировую с «Лорьяном» (0:0), устроила перестрелку с «Лиллем» (3:3), а затем сыграла вничью с «Нантом» (1:1).

Относительно недавно «львы» вышли в полуфинал Кубка Франции, одолев 2:1 «Гренобль». Таким образом, в целом «Лион» имеет беспроигрышную серию из пяти поединков.

У гостей травмированы защитник Мало Густо и Максенс Какере. Пока что второй под вопросом и может принять участие в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

В успех «Лиона» верят мало. Все считают, что ПСЖ с большой долей вероятности победит. Котировки составляют 1.44 и 6.60 соответственно.

ПСЖ — фаворит, но не стоит списывать «Лион» заранее. Если взять отрезок в 5 матчей чемпионата дома и на выезде, то «львы» больше набрали играя в гостях.

В свете последнего поражения доверие к ПСЖ стало меньше. У Кристофа Гальтье и его команды все не так гладко. «Лиону» удалось сыграть вничью и в тайме, и в матче в целом в последних трех турах Лиги 1. Как минимум может быть ничья в 1-м тайме (к. 2.70).