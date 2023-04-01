В субботу, 1 апреля, в рамках 34-го тура второго испанского дивизиона «Овьедо» на своем поле сыграет против «Эйбар». Начало — в 22:00 по мск. «Овьедо» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

С 39 набранными баллами «Овьедо» находится в нижней части турнирной таблицы. Зону вылета клуб опережает всего на пять баллов, так что спокойно чувствовать себя не может.

За 33 проведенные игры текущего первенства «синие» смогли отпраздновать только десять викторий, девять раз они еще делили очки со своими оппонентами и 14 раз уходили с поля поверженными.

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У астурийцев за последние семь игр первенства только одна победа. Еща два поединка они свели вничью и четыре матча проиграли, в том числе и в прошлом туре на выезде «Гранаде» 0:1.

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На своем поле «Овьедо» не может выиграть в четырех матчах подряд, дважды проиграв при двух мировых исходах, но ранее дома коллектив смог победить в пяти встречах из шести при одной мировой.

«Эйбар»

После 33 проведенных туров «Эйбар» с 63 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.

«Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем выиграли пять встреч, причем в четырех из них они оставили свои ворота на замке.

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В минувшем же игровом дне коллектив прервал свою победную серию, на своей территории не справившись с дебютантом «Андоррой», сыграв вничью со счетом 0:0.

«Эйбар» проиграл только один раз вдали от дома за последние семь встреч первенства, еще один поединок он свел вничью и смог добиться пяти викторий.

В первом круге «Эйбар» на своем поле обыграл «Овьедо» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «оружейники» в играх с астурийцами набрали четыре очка, победив 1:0 дома и расписав выездную мировую 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.63.

На викторию «Овьедо» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.63.

В последних пяти очных встречах этих клубов только раз забивалось более одного мяча. Так что исходя из данной статистики предлагаем поставить на такой исход — в матче будет 0 или 1 гол.