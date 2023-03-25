Израиль сыграет на своем поле с Косовом в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:00 мск. Израиль — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Израиль не попал на чемпионат мира. Он занял третье место в квалификационной группе F, уступив лидеру 11 пунктов.

Сборная заняла первое место в группе 2 дивизиона B, опередив Россию, Албанию и Исландию, благодаря чему вышла в элитный дивизион.

Коэффициенты матча Израиль — Косово 1X2Новым игрокам 1.953.404.05Фрибет$40

Свой предыдущий матч команда провела неудачно, проиграв на своем поле Кипру (2:3).

Все прогнозы на футбол

В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения при одной победе, поэтому находится не в лучшей форме.

Косово

Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.

В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.

Последний свой матч команда провела так себе. Сборная Косова разошлася миром с командой Фарерских островов (1:1).

В последних трех матчах балканцы не проиграли при двух ничьих, так что способны отобрать очки и у Израиля.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех Косова оценивается в 4,02, ничья — в 3,48.

В восьми последних матчах хозяев поля забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,94.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в восьми последних играх было забито больше 2,5 голов.