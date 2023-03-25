Израиль
Израиль не попал на чемпионат мира. Он занял третье место в квалификационной группе F, уступив лидеру 11 пунктов.
Сборная заняла первое место в группе 2 дивизиона B, опередив Россию, Албанию и Исландию, благодаря чему вышла в элитный дивизион.
Коэффициенты матча Израиль — Косово
Свой предыдущий матч команда провела неудачно, проиграв на своем поле Кипру (2:3).
В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения при одной победе, поэтому находится не в лучшей форме.
Косово
Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.
В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.
Последний свой матч команда провела так себе. Сборная Косова разошлася миром с командой Фарерских островов (1:1).
В последних трех матчах балканцы не проиграли при двух ничьих, так что способны отобрать очки и у Израиля.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех Косова оценивается в 4,02, ничья — в 3,48.
В восьми последних матчах хозяев поля забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,94.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в восьми последних играх было забито больше 2,5 голов.