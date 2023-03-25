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    Прервет ли Израиль беспроигрышную серию Косова?

    Израиль — Косово. Ставка за 1.94 и прогноз на матч Евро-2024 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Косово
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    Израиль потерпел два поражения в трех последних матчах
    Израиль сыграет на своем поле с Косовом в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:00 мск. Израиль — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 25 Марта 2023 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 20:00 Косово Косово
  • Лига наций УЕФА. C2
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    Израиль

    Израиль не попал на чемпионат мира. Он занял третье место в квалификационной группе F, уступив лидеру 11 пунктов.

    Сборная заняла первое место в группе 2 дивизиона B, опередив Россию, Албанию и Исландию, благодаря чему вышла в элитный дивизион.

    Коэффициенты матча Израиль — Косово

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    Свой предыдущий матч команда провела неудачно, проиграв на своем поле Кипру (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения при одной победе, поэтому находится не в лучшей форме.

    Косово

    Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.

    В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.

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    • Последний свой матч команда провела так себе. Сборная Косова разошлася миром с командой Фарерских островов (1:1).

    В последних трех матчах балканцы не проиграли при двух ничьих, так что способны отобрать очки и у Израиля.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех Косова оценивается в 4,02, ничья — в 3,48.

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    В восьми последних матчах хозяев поля забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,94.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в восьми последних играх было забито больше 2,5 голов.

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    Израиль — Косово: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли Израиль беспроигрышную серию Косова?
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