Англия U21
Молодые англичане всегда сильны. Состав команды традиционно соткан из игроков, уже выступающих на высоком уровне.
Да и в контрольных матчах английская молодежка выглядит сильно. Например, в двух последних она победила.
В своем предыдущем поединке Англия U21 одержала победу. Команда переиграла немецких сверстников (3:1).
Поединки с французами для команды складываются исторически неудачно. Пять последних очных поединков были проиграны.
Англия U21 явно намеревается прервать серию поражений в матчах с французами. Так что ждем от команды острых атак.
Франция U21
Французы являются одной из сильнейших сборных в своей возрастной категории. Вот и нынешнее поколение игроков команды очень многообещающее.
Франция U21 прекрасно атакует. Да и с обороной у молодых трехцветных относительная гармония и порядок.
Правда, в последнем своем контрольном поединке французы остались без победы. Ничья с норвежцами явно не пошла в копилочку (1:1).
А вот в очередной раз обыграть англичан — уже шикарная мотивация. Да и состав у французов весьма приличный.
Франция U21 явно будет действовать первым номером. Ресурсы для этого у трехцветных имеются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 2.40.
На викторию Франции U21 дают — 2.60, ничья оценена — в 3.40.
Обе команды имеют в своих составах квалифицированных атакующих исполнителей, а значит,
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 4.60.