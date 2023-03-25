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    Англия U21 — Франция U21. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2023 года

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    Харви Эллиотт
    Англия U21 сыграет на своем поле с Францией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:00 мск. Англия U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия U21

    Молодые англичане всегда сильны. Состав команды традиционно соткан из игроков, уже выступающих на высоком уровне.

    Да и в контрольных матчах английская молодежка выглядит сильно. Например, в двух последних она победила.

    В своем предыдущем поединке Англия U21 одержала победу. Команда переиграла немецких сверстников (3:1).

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    Поединки с французами для команды складываются исторически неудачно. Пять последних очных поединков были проиграны.

    Англия U21 явно намеревается прервать серию поражений в матчах с французами. Так что ждем от команды острых атак.

    Франция U21

    Французы являются одной из сильнейших сборных в своей возрастной категории. Вот и нынешнее поколение игроков команды очень многообещающее.

    Франция U21 прекрасно атакует. Да и с обороной у молодых трехцветных относительная гармония и порядок.

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    • Правда, в последнем своем контрольном поединке французы остались без победы. Ничья с норвежцами явно не пошла в копилочку (1:1).

    А вот в очередной раз обыграть англичан — уже шикарная мотивация. Да и состав у французов весьма приличный.

    Франция U21 явно будет действовать первым номером. Ресурсы для этого у трехцветных имеются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 2.40.

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    На викторию Франции U21 дают — 2.60, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды имеют в своих составах квалифицированных атакующих исполнителей, а значит, будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 4.60.

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    Англия U21 — Франция U21: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие обеспечено!
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