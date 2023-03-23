Северная Македония сыграет на своем поле с Мальтой в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:45 мск. Северная Македония — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Македония

В 2022 году сборная сохранила прописку в лиге C Лиги наций, заняв 3-е место на групповом этапе. Северная Македония провела последние матчи не лучшим образом.

Сборная не выигрывала последние 5 матчей. Северная Македония уступила Азербайджану (1:3), Саудовской Аравии (0:1), Болгарии (0:1) и Грузии (0:2), а также сыграла вничью с Финляндией (1:1).

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Последний раз Северная Македония побеждала 12 июня 2022 года в матче с Гибралтаром (4:0). Примечательно, что на групповом этапе Лиги наций Северная Македония выигрывала только у Гибралтара.

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Команда является одним из аутсайдеров в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Северная Македония в последнее время может обыграть только сборные по типу Гибралтара, но в равными соперниками или с теми у кого класс повыше сборная испытывает проблемы.

Мальта

Сборная подходит к матчам квалификации чемпионата Европы в неплохой форме. В последних 3-х товарищеских матчах Мальта проиграла лишь Ирландии (0:1), выиграла у Израиля (2:1) и сыграла вничью с Грецией (2:2).

Команда закончила выступать на групповом этапе Лиги наций (Лига D), заняв в своей группе 2-е место. Мальта опередила Сан-Марино, которая не набрала ни одного очка в турнире.

В последних 5-и матчах Мальта забила 6 голов и 5 раз пропустила. Команда выступает не столь результативно, но в своей обороне действует более менее надежно.

Примечательно, что за всю историю противостояний между Мальтой и Северной Македонией первая команда проиграла 3 матча и один закончился ничейным результатом. Сможет ли Мальта прервать неудачную серию очных противостояний? У команды есть все шансы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Северной Македонией предлагают — 1.37.

На викторию Мальты дают — 8.20, ничья оценена — в 4.80.

Северная Македония выступает классом выше, чем Мальта. У команды выше уровень игроков. Можно предположить, что хозяева начнут свой путь к чемпионату Европы с победы.

Ставка — Победа Северной Македонии с форой -1.5 за 2.07. Также можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал Мальты 0.5 меньше за 1.85.