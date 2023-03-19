ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • 21:55
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Интер» обидит «Старую Сеньору»

    «Интер» — «Ювентус». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия А, 19 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дензел Дюмфрис
    «Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Марта 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Интер»

    Эта команда находится на 2 месте. Вот только шансы на Скудетто уже фактически растаяли, словно прошлогодний снег.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Интера» в 26 матчах забили всего лишь 47 мячей.

    Коэффициенты матча Интер — Ювентус

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.404.05Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке миланцы сыграли вничью с «Порту» (0:0). Учитывая минимальную домашнюю победу, «Интер» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с туринцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл и проиграл по разу.

    Сейчас команда проводит нестабильный отрезок. Натужные победы сменяются досадными неудачами в матчах с не самыми сильными соперниками.

    «Ювентус»

    Туринцы находятся на скромном для себя 7 месте в турнирной таблице. Зато оборона «Старой Сеньоры» привычно монолитна, дав сбой лишь 22 раза.

    А вот с атакой у туринцев не складывается. В 26 поединках «Ювентус» забил всего лишь 44 мяча.

  • Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
  • Впервые в истории в финальной части чемпионата мира сыграют 48 сборных
  • 16/03/2023

    • Свой последний поединок команда провела великолепно. «Ювентус» в рамках четвертьфинала Лиги Европы одолел «Фрайбург» (0:2).

    Похоже, начинает восстанавливать свои забивные качества Душан Влахович. Именно на него будет основной расчет гостей в атаке.

    «Ювентус» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Да и в первом круге туринцы обыграли «Интер» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.04.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ювентуса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.54.

    «Интер» сражается за сохранение нынешней второй позиции, к тому же мотивирован отомстить туринцам за поражение в первом круге.

    Наш прогноз — Победа «Интера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.58
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кливленд — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Атланта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Родина — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гомель — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» обидит «Старую Сеньору»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры