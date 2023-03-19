«Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Эта команда находится на 2 месте. Вот только шансы на Скудетто уже фактически растаяли, словно прошлогодний снег.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Интера» в 26 матчах забили всего лишь 47 мячей.

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В своем предыдущем поединке миланцы сыграли вничью с «Порту» (0:0). Учитывая минимальную домашнюю победу, «Интер» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Матчи с туринцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл и проиграл по разу.

Сейчас команда проводит нестабильный отрезок. Натужные победы сменяются досадными неудачами в матчах с не самыми сильными соперниками.

«Ювентус»

Туринцы находятся на скромном для себя 7 месте в турнирной таблице. Зато оборона «Старой Сеньоры» привычно монолитна, дав сбой лишь 22 раза.

А вот с атакой у туринцев не складывается. В 26 поединках «Ювентус» забил всего лишь 44 мяча.

Свой последний поединок команда провела великолепно. «Ювентус» в рамках четвертьфинала Лиги Европы одолел «Фрайбург» (0:2).

Похоже, начинает восстанавливать свои забивные качества Душан Влахович. Именно на него будет основной расчет гостей в атаке.

«Ювентус» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Да и в первом круге туринцы обыграли «Интер» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.04.

На викторию «Ювентуса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.54.

«Интер» сражается за сохранение нынешней второй позиции, к тому же мотивирован отомстить туринцам за поражение в первом круге .

Наш прогноз — Победа «Интера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.54.