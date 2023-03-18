«Тенерифе»
У «Тенерифе» на счету числится 38 пунктов, с которыми он разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, сильно отстав от зоны плей-офф, но в то же время и вылет команде не грозит.
Только девять матчей из 31 проведенного островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 11 встреч они еще проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 27:30.
Коэффициенты матча Тенерифе — Лас-Пальмас
Календарь и таблица испанской Примеры
В отрезке последних трех игр первенства канарцы трижды проиграли, раз победили и раз сыграли вничью. Причем мировая была в прошлом туре в гостях с соседом по турнирке «Овьедо» 0:0.
В родных стенах «Тенерифе» уступил только раз за прошедшие шесть встреч. Помимо этого, коллектив добился трех выигрышей и дважды сыграл вничью.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» с 58 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона, оторвавшись от третьей позиции на три очка.
Островитяне в текущем первенстве за 31 проведенный матч потерпели только три фиаско, 13 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 15 викторий. Разница мячей составляет 37:17.
Календарь и таблица испанской Примеры
К данной же встрече «желто-синие» подходят с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали пять мировых и шесть встреч выиграли. В прошлых двух турах они поочередно поделили очки на выезде с «Андоррой» 0:0 и дома с «Малагой» 2:2.
Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил пока только раз, восемь матчей еще закончил вничью и смог добиться шести выигрышей.
В первом круге «Лас-Пальмас» дома победил со счетом 3:1, а в прошлом сезоне оба матча чемпионата выиграли «желто-синие», а в плей-офф дважды победа была на стороне «Тенерифе».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.55.
На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.88.
«Лас-Пальмас» в последнее время немного притормозил, но не проигрывает уже давно, а «Тенерифе» при своих зрителях смотрится весьма неплохо. В общем, в данной паре трудно выделить фаворита и самым ожидаем результатом это будет ничья.