В рамках 32-го тура второго испанского дивизиона в канарском дерби «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса». Поединок состоится 18 марта и начнется в 20:30 по мск. «Тенерифе» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету числится 38 пунктов, с которыми он разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, сильно отстав от зоны плей-офф, но в то же время и вылет команде не грозит.

Только девять матчей из 31 проведенного островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 11 встреч они еще проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 27:30.

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Календарь и таблица испанской Примеры

В отрезке последних трех игр первенства канарцы трижды проиграли, раз победили и раз сыграли вничью. Причем мировая была в прошлом туре в гостях с соседом по турнирке «Овьедо» 0:0.

В родных стенах «Тенерифе» уступил только раз за прошедшие шесть встреч. Помимо этого, коллектив добился трех выигрышей и дважды сыграл вничью.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» с 58 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона, оторвавшись от третьей позиции на три очка.

Островитяне в текущем первенстве за 31 проведенный матч потерпели только три фиаско, 13 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 15 викторий. Разница мячей составляет 37:17.

Календарь и таблица испанской Примеры

К данной же встрече «желто-синие» подходят с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали пять мировых и шесть встреч выиграли. В прошлых двух турах они поочередно поделили очки на выезде с «Андоррой» 0:0 и дома с «Малагой» 2:2.

Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил пока только раз, восемь матчей еще закончил вничью и смог добиться шести выигрышей.

В первом круге «Лас-Пальмас» дома победил со счетом 3:1, а в прошлом сезоне оба матча чемпионата выиграли «желто-синие», а в плей-офф дважды победа была на стороне «Тенерифе».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.55.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.88.

«Лас-Пальмас» в последнее время немного притормозил, но не проигрывает уже давно, а «Тенерифе» при своих зрителях смотрится весьма неплохо. В общем, в данной паре трудно выделить фаворита и самым ожидаем результатом это будет ничья.