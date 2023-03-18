«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Эта команда отчаянно сражается за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Сейчас «Хоффенхайм» пребывает на последнем 20 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Хоффенхайма» в 24 матчах забили всего лишь 30 мячей в ворота соперников.

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В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела поражение. На выезде «Хоффенхайм» уступил «Фрайбургу» (2:1).

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Матчи с «Гертой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл трижды.

«Хоффенхайм» никак не прервет свою длительную черную полосу. Команда проиграла в 8 (!) своих последних матчах.

«Герта»

«Герта» также сражается за выживание. Правда, на данный момент берлинцы находятся на 15 месте в таблице.

Правда, отрыв от опасной зоны минимальный. Да и пропускает «Старая Дама» чересчур часто: 45 мячей в 24 матчах.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Герта» в родных стенах не смогла одолеть «Майнц» (1:1).

До того берлинцы еще и крупно уступили «Байеру» (4:1). Так что в этой встрече берлинцам нужно набирать очки.

«Герта» наверняка будет активно действовать в атаке. Тем паче, берлинцы уже полтора года не проигрывали «Хоффенхайму».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.10.

На викторию «Герты» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

«Герта» ныне смотрится куда выгоднее соперника , и явно постарается разжиться очками.

Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.