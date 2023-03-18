«Хоффенхайм»
Эта команда отчаянно сражается за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Сейчас «Хоффенхайм» пребывает на последнем 20 месте в турнирной таблице.
Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Хоффенхайма» в 24 матчах забили всего лишь 30 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Герта
В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела поражение. На выезде «Хоффенхайм» уступил «Фрайбургу» (2:1).
Матчи с «Гертой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл трижды.
«Хоффенхайм» никак не прервет свою длительную черную полосу. Команда проиграла в 8 (!) своих последних матчах.
«Герта»
«Герта» также сражается за выживание. Правда, на данный момент берлинцы находятся на 15 месте в таблице.
Правда, отрыв от опасной зоны минимальный. Да и пропускает «Старая Дама» чересчур часто: 45 мячей в 24 матчах.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Герта» в родных стенах не смогла одолеть «Майнц» (1:1).
До того берлинцы еще и крупно уступили «Байеру» (4:1). Так что в этой встрече берлинцам нужно набирать очки.
«Герта» наверняка будет активно действовать в атаке. Тем паче, берлинцы уже полтора года не проигрывали «Хоффенхайму».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.10.
На викторию «Герты» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.
«Герта»
Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.