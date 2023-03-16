«Вильярреал»
В первом матче противостояния соперники обменялись голами (1:1). Первый тайм остался за «Вильярреалом». Испанцы открыли счёт, благодаря забитому мячу Ману Тригероса. Но после перерыва на поле доминировал уже бельгийский клуб.
Ничья в матче не даёт кому-то из соперников преимущества. Вся борьба начинается с нуля. Победитель в испанском матче получит путёвку в четвертьфинал Лиги конференций.
Коэффициенты матча Вильярреал — Андерлехт
Путёвку в 1/8 финала «Вильярреал» получил, заняв первое место в основной сетке Лиги конференций. «Жёлтая субмарина» обошла в таблице «Лех», «Хапоэль» (Беэр-Шева) и «Аустрию».
Все прогнозы на Лигу конференций
В составе «Вильярреала» есть два травмированных игрока. Речь о французах Этьена Капу (мышечная травма) и Франсиса Коклена (травма колена).
Параллельно команда играет в испанской Ла Лиге. В 25 туре «Вильярреал» поделил очки с «Бетисом» (1:1) и сохранил место в топ-6 чемпионата Испании.
«Андерлехт»
Точный удар Дрейера в ворота «Вильярреала» на 57-й минуте спас «Андерлехт» от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.
В предыдущей стадии еврокубка бельгийцы переиграли в серии пенальти чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (3:0 — по пенальти). Дуэль соперников завершилась вничью (2:2 — по сумме двух матчей).
В составе «Андерлехта» травмированы три игрока — выбыли из строя Марко Кана, Ханнес Делькруа и Адриен Требель.
В 29 туре чемпионата Бельгиии «Андерлехт» нанёс поражение команде «Серкль» (2:0). После этой победы команда набрала 39 очков и поднялась на 9 место.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 2.44. А на победу «Андерлехта» — в 6.70.
Прогноз: В первом матче соперники показали равную игру, наверняка в ответном поединке у «Вильярреала» не будет яркого превосходства над «Андерлехтом». Скорее всего команды обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.
Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на форе «Андерлехта», вряд ли гости позволят оппоненту себя разгромить.
Альтернативная ставка: Фора «Андерлхета» (+1) с коэффициентом 2.09.