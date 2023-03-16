В четверг, 16 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций «Вильярреал» дома примет «Андерлехт». Место «Эстадио-де-ла-Керамика» в Испании. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. «Вильярреал» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

В первом матче противостояния соперники обменялись голами (1:1). Первый тайм остался за «Вильярреалом». Испанцы открыли счёт, благодаря забитому мячу Ману Тригероса. Но после перерыва на поле доминировал уже бельгийский клуб.

Ничья в матче не даёт кому-то из соперников преимущества. Вся борьба начинается с нуля. Победитель в испанском матче получит путёвку в четвертьфинал Лиги конференций.

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Путёвку в 1/8 финала «Вильярреал» получил, заняв первое место в основной сетке Лиги конференций. «Жёлтая субмарина» обошла в таблице «Лех», «Хапоэль» (Беэр-Шева) и «Аустрию».

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В составе «Вильярреала» есть два травмированных игрока. Речь о французах Этьена Капу (мышечная травма) и Франсиса Коклена (травма колена).

Параллельно команда играет в испанской Ла Лиге. В 25 туре «Вильярреал» поделил очки с «Бетисом» (1:1) и сохранил место в топ-6 чемпионата Испании.

«Андерлехт»

Точный удар Дрейера в ворота «Вильярреала» на 57-й минуте спас «Андерлехт» от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

В предыдущей стадии еврокубка бельгийцы переиграли в серии пенальти чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (3:0 — по пенальти). Дуэль соперников завершилась вничью (2:2 — по сумме двух матчей).

В составе «Андерлехта» травмированы три игрока — выбыли из строя Марко Кана, Ханнес Делькруа и Адриен Требель.

В 29 туре чемпионата Бельгиии «Андерлехт» нанёс поражение команде «Серкль» (2:0). После этой победы команда набрала 39 очков и поднялась на 9 место.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 2.44. А на победу «Андерлехта» — в 6.70.

Прогноз: В первом матче соперники показали равную игру, наверняка в ответном поединке у «Вильярреала» не будет яркого превосходства над «Андерлехтом». Скорее всего команды обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на форе «Андерлехта», вряд ли гости позволят оппоненту себя разгромить.

Альтернативная ставка: Фора «Андерлхета» (+1) с коэффициентом 2.09.