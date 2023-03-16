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    Кто получит путёвку в четвертьфинал Лиги конференций?

    «Вильярреал» — «Андерлехт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 16 марта 2023 года

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    «Вильярреал»
    В четверг, 16 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций «Вильярреал» дома примет «Андерлехт». Место «Эстадио-де-ла-Керамика» в Испании. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. «Вильярреал» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Андерлехт Андерлехт
  • Брюссель
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    «Вильярреал»

    В первом матче противостояния соперники обменялись голами (1:1). Первый тайм остался за «Вильярреалом». Испанцы открыли счёт, благодаря забитому мячу Ману Тригероса. Но после перерыва на поле доминировал уже бельгийский клуб.

    Ничья в матче не даёт кому-то из соперников преимущества. Вся борьба начинается с нуля. Победитель в испанском матче получит путёвку в четвертьфинал Лиги конференций.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Андерлехт

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    Путёвку в 1/8 финала «Вильярреал» получил, заняв первое место в основной сетке Лиги конференций. «Жёлтая субмарина» обошла в таблице «Лех», «Хапоэль» (Беэр-Шева) и «Аустрию».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В составе «Вильярреала» есть два травмированных игрока. Речь о французах Этьена Капу (мышечная травма) и Франсиса Коклена (травма колена).

    Параллельно команда играет в испанской Ла Лиге. В 25 туре «Вильярреал» поделил очки с «Бетисом» (1:1) и сохранил место в топ-6 чемпионата Испании.

    «Андерлехт»

    Точный удар Дрейера в ворота «Вильярреала» на 57-й минуте спас «Андерлехт» от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

    В предыдущей стадии еврокубка бельгийцы переиграли в серии пенальти чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (3:0 — по пенальти). Дуэль соперников завершилась вничью (2:2 — по сумме двух матчей).

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    • В составе «Андерлехта» травмированы три игрока — выбыли из строя Марко Кана, Ханнес Делькруа и Адриен Требель.

    В 29 туре чемпионата Бельгиии «Андерлехт» нанёс поражение команде «Серкль» (2:0). После этой победы команда набрала 39 очков и поднялась на 9 место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 2.44. А на победу «Андерлехта» — в 6.70.

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    Прогноз: В первом матче соперники показали равную игру, наверняка в ответном поединке у «Вильярреала» не будет яркого превосходства над «Андерлехтом». Скорее всего команды обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на форе «Андерлехта», вряд ли гости позволят оппоненту себя разгромить.

    Альтернативная ставка: Фора «Андерлхета» (+1) с коэффициентом 2.09.

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    «Вильярреал» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. Кто получит путёвку в четвертьфинал Лиги конференций?
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