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    «Вест Хэм» и «Астон Вилла» проведут результативный матч

    «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Англии 12 марта 2023 года

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    «Астон Вилла» выиграла четыре из пяти предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

    Несколько дней назад «молотобойцы» обыграли кипрский АЕК (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

    Между тем, на внутренней арене дела у «Вест Хэма» идут так себе.

    Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь один из пяти предыдущих матчей в АПЛ. На прошлой неделе лондонский клуб с треском проиграл на поле «Брайтона» — 0:4.

    Перед этим, правда, была как раз та самая единственная победа на данном отрезке — «Вест Хэм» разбил «Ноттингем Форест» (4:0).

    На своем поле «Вест Хэм» выиграл пять из 12-ти матчей в рамках АПЛ, при этом пропустив лишь 13 мячей. Правда, и забила команда Мойеса не так уж много — 16 мячей.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 25-ти турах 34 очка.

    Клуб из Бирмингема слабо провела февраль, проиграв на этом отрезке три матча и пропустив в общей сложности 11 мячей. «Вилла» капитулировала перед «Лестером», «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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    Но Унаи Эмери все-таки удалось вывести команду из кризиса. После гостевой победы над «Эвертоном» футболисты «Астон Виллы» выиграли на своем поле у «Кристал Пэлас».

    А теперь факт, который заставит нервничать всех поклонников «Вест Хэма»: «Астон Вилла» выиграла четыре из пяти предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Астон Виллы» — за 3.36.

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    В первом круге «Вест Хэм» выиграл на поле «Астон Виллы» со счетом 1:0.

    Скорее всего, предстоящий матч будет более результативным. При Эмери «Вилла» стала гораздо лучше играть в атаке, тогда как с обороной у команды по-прежнему не все в порядке.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.92.

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    «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» и «Астон Вилла» проведут результативный матч
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