«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

Несколько дней назад «молотобойцы» обыграли кипрский АЕК (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

Между тем, на внутренней арене дела у «Вест Хэма» идут так себе.

Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь один из пяти предыдущих матчей в АПЛ. На прошлой неделе лондонский клуб с треском проиграл на поле «Брайтона» — 0:4.

Перед этим, правда, была как раз та самая единственная победа на данном отрезке — «Вест Хэм» разбил «Ноттингем Форест» (4:0).

На своем поле «Вест Хэм» выиграл пять из 12-ти матчей в рамках АПЛ, при этом пропустив лишь 13 мячей. Правда, и забила команда Мойеса не так уж много — 16 мячей.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 25-ти турах 34 очка.

Клуб из Бирмингема слабо провела февраль, проиграв на этом отрезке три матча и пропустив в общей сложности 11 мячей. «Вилла» капитулировала перед «Лестером», «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Все прогнозы на АПЛ

Но Унаи Эмери все-таки удалось вывести команду из кризиса. После гостевой победы над «Эвертоном» футболисты «Астон Виллы» выиграли на своем поле у «Кристал Пэлас».

А теперь факт, который заставит нервничать всех поклонников «Вест Хэма»: «Астон Вилла» выиграла четыре из пяти предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Астон Виллы» — за 3.36.

В первом круге «Вест Хэм» выиграл на поле «Астон Виллы» со счетом 1:0.

Скорее всего, предстоящий матч будет более результативным. При Эмери «Вилла» стала гораздо лучше играть в атаке, тогда как с обороной у команды по-прежнему не все в порядке.

Ставка — тотал больше 2,5 за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.92.