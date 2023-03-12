12 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Вердер» в Бремене на «Везерштадион» сыграет против «Байера». Начало игры — в 19:30 по мск. «Вердер» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» имеет 30 очков и находится на 11-й строчке. Отставание от соперника измеряется двумя позициями и лишь один баллом.

В прошлом туре бременцы крупно проиграли «Аугсбургу» (1:2), из-за чего опустился с девятого места в нижнюю половину таблицы.

Коэффициенты матча Вердер — Байер 1X2Новым игрокам 3.403.702.05Фрибет$40

Перед этим «Музыканты» крупно выиграли у «Бохума». Коллектив забил ему 3 безответных мяча. Один из голов на свой счет записал Никлас Фуллкруг, который лидирует в гонке бомбардиров турнира с 14 голами.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних четырех матчах «Вердер» потерпел три поражения при одной победе, а значит не будет фаворитом грядущего поединка.

«Байер»

Команда является середняком в немецкой Бундеслиге. Клуб балансирует между верхней и нижней части турнирной таблицы, занимая девятое место с 31 очком в активе.

«Байер» вряд ли будет претендовать на еврокубки в нынешнем сезоне. Клуб находится слишком далеко от 6-го места, отставая на восемь очков.

На текущей неделе «Аптекари» выиграли первый матч 1/8 финала Лиги Европы, оставив не у дел «Ференцварош» (2:0) на своем поле.

В последних четырех матчах леверкузенцы не знают поражений при трех победах и одной ничьей, а значит будут явным фаворитом игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Вердера» оценивается в 3,30, ничья — в 3,80.

В трех из четырех последних поединков гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет за 2,14.

Еще один вариант ставки — «Байер» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,46, ведь две из трех этих последних побед гостей разница мячей была именно такой.