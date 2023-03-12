«Вердер»
«Вердер» имеет 30 очков и находится на 11-й строчке. Отставание от соперника измеряется двумя позициями и лишь один баллом.
В прошлом туре бременцы крупно проиграли «Аугсбургу» (1:2), из-за чего опустился с девятого места в нижнюю половину таблицы.
Коэффициенты матча Вердер — Байер
Перед этим «Музыканты» крупно выиграли у «Бохума». Коллектив забил ему 3 безответных мяча. Один из голов на свой счет записал Никлас Фуллкруг, который лидирует в гонке бомбардиров турнира с 14 голами.
В последних четырех матчах «Вердер» потерпел три поражения при одной победе, а значит не будет фаворитом грядущего поединка.
«Байер»
Команда является середняком в немецкой Бундеслиге. Клуб балансирует между верхней и нижней части турнирной таблицы, занимая девятое место с 31 очком в активе.
«Байер» вряд ли будет претендовать на еврокубки в нынешнем сезоне. Клуб находится слишком далеко от 6-го места, отставая на восемь очков.
На текущей неделе «Аптекари» выиграли первый матч 1/8 финала Лиги Европы, оставив не у дел «Ференцварош» (2:0) на своем поле.
В последних четырех матчах леверкузенцы не знают поражений при трех победах и одной ничьей, а значит будут явным фаворитом игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Вердера» оценивается в 3,30, ничья — в 3,80.
В трех из четырех последних поединков гости выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет за 2,14.
Еще один вариант ставки — «Байер» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,46, ведь две из трех этих последних побед гостей разница мячей была именно такой.