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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Байера»?

    «Вердер» — «Байер». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Байер»
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    «Байер» набрал хорошую форму
    12 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Вердер» в Бремене на «Везерштадион» сыграет против «Байера». Начало игры — в 19:30 по мск. «Вердер» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Марта 2023 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 19:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Вердер»

    «Вердер» имеет 30 очков и находится на 11-й строчке. Отставание от соперника измеряется двумя позициями и лишь один баллом.

    В прошлом туре бременцы крупно проиграли «Аугсбургу» (1:2), из-за чего опустился с девятого места в нижнюю половину таблицы.

    Коэффициенты матча Вердер — Байер

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  • 3.403.702.05Фрибет$40
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    Перед этим «Музыканты» крупно выиграли у «Бохума». Коллектив забил ему 3 безответных мяча. Один из голов на свой счет записал Никлас Фуллкруг, который лидирует в гонке бомбардиров турнира с 14 голами.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних четырех матчах «Вердер» потерпел три поражения при одной победе, а значит не будет фаворитом грядущего поединка.

    «Байер»

    Команда является середняком в немецкой Бундеслиге. Клуб балансирует между верхней и нижней части турнирной таблицы, занимая девятое место с 31 очком в активе.

    «Байер» вряд ли будет претендовать на еврокубки в нынешнем сезоне. Клуб находится слишком далеко от 6-го места, отставая на восемь очков.

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    В последних четырех матчах леверкузенцы не знают поражений при трех победах и одной ничьей, а значит будут явным фаворитом игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Вердера» оценивается в 3,30, ничья — в 3,80.

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    В трех из четырех последних поединков гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет за 2,14.

    Еще один вариант ставки — «Байер» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,46, ведь две из трех этих последних побед гостей разница мячей была именно такой.

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    «Вердер» — «Байер»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Байера»?
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