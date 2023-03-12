«Рубин» сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 15:00 мск. «Рубин» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» в свете борьбы за повышение в классе набирает обороты. На данный момент команда находится на 2 месте в турнирной таблице.

Вот только отрыв от идущей следом «Алании» минимальный. Впрочем, казанцы решительно настроены побороться даже за 1 место с «Балтикой».

Коэффициенты матча Рубин — Волга Ульяновск 1X2Новым игрокам 1.305.0012.00Фрибет$40

В своем последнем поединке команда добыла победу. В выездном матче «Рубин» переиграл «Кубань» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась очень даже неплохо. В контрольных поединках «Рубин» обыгрывал даже премьерлиговые ЦСКА и «Крылья Советов».

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Ко всему прочему, казанцы намерены отомстить «Волге» за вылет из Кубка России.

«Волга»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в первой лиге. «Волга» находится на 17 месте в турнирной таблице.

При этом ульяновская команда забивает со скрипом — 15 мячей. Да и всего лишь 3 победы в 21 матче явно наводят на нехорошие мысли.

В предыдущем своем поединке «Волга» добыла один балл. На выезде команда разжилась ничьей с КАМАЗом (0:0).

До того было еще кубковое поражение от «Зенита» (0:3). Так что проблемы с реализацией никуда не делись.

«Волга» явно постарается сдержать атаки казанцев. Гости будут рады ничьей, однако и на нее еще необходимо знатно поработать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 1.38.

На викторию «Волги» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.70.

Казанцы на всех парах мчатся в элиту , и явно не испытают особых сложностей в матче с одним из аутсайдеров.

Наш прогноз — Фора «Рубина» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.