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    «Рубин» легко расправится с «Волгой»

    «Рубин» — «Волга». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Волга»
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    Илья Самошников
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 15:00 мск. «Рубин» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Марта 2023 года
    Рубин
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    •  Рубин 15:00 Волга Ульяновск Волга Ульяновск
  • Ульяновск
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    «Рубин»

    «Рубин» в свете борьбы за повышение в классе набирает обороты. На данный момент команда находится на 2 месте в турнирной таблице.

    Вот только отрыв от идущей следом «Алании» минимальный. Впрочем, казанцы решительно настроены побороться даже за 1 место с «Балтикой».

    Коэффициенты матча Рубин — Волга Ульяновск

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    В своем последнем поединке команда добыла победу. В выездном матче «Рубин» переиграл «Кубань» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась очень даже неплохо. В контрольных поединках «Рубин» обыгрывал даже премьерлиговые ЦСКА и «Крылья Советов».

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Ко всему прочему, казанцы намерены отомстить «Волге» за вылет из Кубка России.

    «Волга»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в первой лиге. «Волга» находится на 17 месте в турнирной таблице.

    При этом ульяновская команда забивает со скрипом — 15 мячей. Да и всего лишь 3 победы в 21 матче явно наводят на нехорошие мысли.

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  • Вчера

    • В предыдущем своем поединке «Волга» добыла один балл. На выезде команда разжилась ничьей с КАМАЗом (0:0).

    До того было еще кубковое поражение от «Зенита» (0:3). Так что проблемы с реализацией никуда не делись.

    «Волга» явно постарается сдержать атаки казанцев. Гости будут рады ничьей, однако и на нее еще необходимо знатно поработать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Волги» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.70.

    Казанцы на всех парах мчатся в элиту, и явно не испытают особых сложностей в матче с одним из аутсайдеров.

    Наш прогноз — Фора «Рубина» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

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    «Рубин» — «Волга»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» легко расправится с «Волгой»
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