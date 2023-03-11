«Лидс» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 18:00 мск. «Лидс» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» в нынешнем сезоне сражается за выживание в АПЛ. На данный момент команда находится на 17 месте в таблице.

В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 5 раз. Да и с атакой не все в порядке: забито всего лишь 29 мячей.

Коэффициенты матча Лидс — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 3.853.701.92Фрибет$40

В минувшем туре «Лидс» вновь потерпел поражение. На выезде команда минимально уступила «Челси».

Все прогнозы на АПЛ

Два своих последних матча «Лидс» проиграл. Причем в обоих игрокам команды так и не удалось отличиться голом.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Более того, «Лидс» уже без малого 6 лет не обыгрывал «чаек». Пора!

«Брайтон»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. «Брайтон» находится на 8 месте в турнирной таблице АПЛ.

«Чайки» видятся настоящим крепким середняком лиги. Команда способна выдоить очки фактически из любого оппонента.

В предыдущем своем поединке «Брайтон» победил. Дома был разгромлен «Вест Хэм», в воротах которого оказалось 4 забитых мяча.

В последних матчах «Брайтон» немного прибавил. В двух последних поединках команда добыла победы.

Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. «Брайтон» выглядит монолитнее «Лидса», да и оборона команды надежна.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.02.

На викторию «Лидса» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.82.

«Лидс» забивает с заметным скрипом , тогда как оборона «чаек» в последних матчах ошибается крайне редко.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.