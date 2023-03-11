«Лидс»
«Лидс» в нынешнем сезоне сражается за выживание в АПЛ. На данный момент команда находится на 17 месте в таблице.
В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 5 раз. Да и с атакой не все в порядке: забито всего лишь 29 мячей.
Коэффициенты матча Лидс — Брайтон энд Хоув Альбион
В минувшем туре «Лидс» вновь потерпел поражение. На выезде команда минимально уступила «Челси».
Два своих последних матча «Лидс» проиграл. Причем в обоих игрокам команды так и не удалось отличиться голом.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Более того, «Лидс» уже без малого 6 лет не обыгрывал «чаек». Пора!
«Брайтон»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. «Брайтон» находится на 8 месте в турнирной таблице АПЛ.
«Чайки» видятся настоящим крепким середняком лиги. Команда способна выдоить очки фактически из любого оппонента.
В предыдущем своем поединке «Брайтон» победил. Дома был разгромлен «Вест Хэм», в воротах которого оказалось 4 забитых мяча.
В последних матчах «Брайтон» немного прибавил. В двух последних поединках команда добыла победы.
Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. «Брайтон» выглядит монолитнее «Лидса», да и оборона команды надежна.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.02.
На викторию «Лидса» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.82.
«Лидс»
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.