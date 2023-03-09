«Байер»
«Аптекари» прошли «Монако» в 1/16 финала, победив в серии пенальти после того, как игровое время завершилось в их пользу — 3:2.
Команда является середняком в немецкой Бундеслиге. Клуб балансирует между верхней и нижней части турнирной таблицы, занимая девятое место с 31 очком в активе.
Коэффициенты матча Байер — Ференцварош
«Байер» вряд ли будет претендовать на еврокубки в нынешнем сезоне. Клуб находится слишком далеко от 6-го места, отставая на восемь очков.
В последних трех матчах леверкузенцы не знают поражений при двух победах и одной ничьей, а значит будут явным фаворитом игры.
«Ференцварош»
«Ференцварош» эту еврокомпанию начинал в Лиге чемпионов, но вылетел оттуда еще в квалификации и через один раунд отбора попал в групповую стадию Лиги Европы.
Ее чемпион Венгрии провел уверенно, выиграв свой квартет за тур до финиша. Ему удалось опередить «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».
«Ференцварош» уверенно лидирует в национальном первенстве, которое наверняка выиграют, ведь отрыв составляет аж 14 очков.
Клуб не знает поражений девять последних матчей при четырех победах пяти ничьих, поэтому могут создать серьезное сопротивление сопернику.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Ференцвароша» оценивается в 8,60, ничья — в 5,40.
В девяти из последних 15 матчей хозяев поля забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.
Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,60, ведь в 10 из 15 последних матчей гости довольствовались мировой к перерыву.