«Байер» сыграет на своем поле с «Ференцварошем» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Байер» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Аптекари» прошли «Монако» в 1/16 финала, победив в серии пенальти после того, как игровое время завершилось в их пользу — 3:2.

Команда является середняком в немецкой Бундеслиге. Клуб балансирует между верхней и нижней части турнирной таблицы, занимая девятое место с 31 очком в активе.

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«Байер» вряд ли будет претендовать на еврокубки в нынешнем сезоне. Клуб находится слишком далеко от 6-го места, отставая на восемь очков.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних трех матчах леверкузенцы не знают поражений при двух победах и одной ничьей, а значит будут явным фаворитом игры.

«Ференцварош»

«Ференцварош» эту еврокомпанию начинал в Лиге чемпионов, но вылетел оттуда еще в квалификации и через один раунд отбора попал в групповую стадию Лиги Европы.

Ее чемпион Венгрии провел уверенно, выиграв свой квартет за тур до финиша. Ему удалось опередить «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».

«Ференцварош» уверенно лидирует в национальном первенстве, которое наверняка выиграют, ведь отрыв составляет аж 14 очков.

Клуб не знает поражений девять последних матчей при четырех победах пяти ничьих, поэтому могут создать серьезное сопротивление сопернику.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Ференцвароша» оценивается в 8,60, ничья — в 5,40.

В девяти из последних 15 матчей хозяев поля забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,60, ведь в 10 из 15 последних матчей гости довольствовались мировой к перерыву.