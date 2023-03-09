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    Остановит ли «Ференцварош» «Байер»?

    «Байер» — «Ференцварош». Прогноз и ставка (к. 1.96) на футбол, Лига Европы, 9 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Ференцварош»
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    «Байер» не проиграл в трех последних матчах
    «Байер» сыграет на своем поле с «Ференцварошем» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Байер» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:45 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    «Байер»

    «Аптекари» прошли «Монако» в 1/16 финала, победив в серии пенальти после того, как игровое время завершилось в их пользу — 3:2.

    Команда является середняком в немецкой Бундеслиге. Клуб балансирует между верхней и нижней части турнирной таблицы, занимая девятое место с 31 очком в активе.

    Коэффициенты матча Байер — Ференцварош

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    «Байер» вряд ли будет претендовать на еврокубки в нынешнем сезоне. Клуб находится слишком далеко от 6-го места, отставая на восемь очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних трех матчах леверкузенцы не знают поражений при двух победах и одной ничьей, а значит будут явным фаворитом игры.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» эту еврокомпанию начинал в Лиге чемпионов, но вылетел оттуда еще в квалификации и через один раунд отбора попал в групповую стадию Лиги Европы.

    Ее чемпион Венгрии провел уверенно, выиграв свой квартет за тур до финиша. Ему удалось опередить «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».

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    • «Ференцварош» уверенно лидирует в национальном первенстве, которое наверняка выиграют, ведь отрыв составляет аж 14 очков.

    Клуб не знает поражений девять последних матчей при четырех победах пяти ничьих, поэтому могут создать серьезное сопротивление сопернику.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Ференцвароша» оценивается в 8,60, ничья — в 5,40.

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    В девяти из последних 15 матчей хозяев поля забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

    Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,60, ведь в 10 из 15 последних матчей гости довольствовались мировой к перерыву.

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    «Байер» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Ференцварош» «Байер»?
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