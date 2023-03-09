«Аксу»
Эта команда минувший чемпионат провела вполне прилично. По его итогам «Аксу» занял довольно высокое 6 место.
В новом сезоне команда явно постарается, как минимум, выступить не хуже. Правда, в зимних контрольных матчах «Аксу» выглядел не столь уверенно.
В стартовом туре чемпионата «Аксу» потерпел поражение. Команда Руслана Костышина уступила «Тоболу» (3:1).
Очные поединки с «Кайратом» для команды складываются исторически сложно. Три матча из четырех были проиграны.
Впрочем, «Аксу» просто обязан прибавить по ходу чемпионата. Подбор игроков у Костышина довольно неплохой.
«Кайрат»
Эта команда в минувшем сезоне выступила неудачно. Итоговое 4 место вполне можно назвать провалом.
Более того, «Кайрат» завершил минувший чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Да и выигрывала команда не так часто: 12 раз в 26 встречах.
В минувшем туре чемпионата «Кайрат» вновь остался без победы. Ведя в счете в два мяча, алмаатинцы упустили верную викторию над «Атырау» (2:2).
Команда имеет достаточно крепкий по именам состав. Наверняка в этом поединке гости постараются добыть премьерную победу в чемпионате.
В составе гостей выделяется Артур Шушеначев. Именно на его полечи возложены функции главного забивалы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кайрата» предлагают — 2.35.
На викторию «Аксу» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.39.
«Кайрат» банально сильнее оппонента, к тому же
Наш прогноз — Победа «Кайрата». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.