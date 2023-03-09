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    Три очка для «Кайрата»?

    «Аксу» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Казахстана, 9 марта 2023 года

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    «Аксу» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 9 марта, начало — в 15:00 мск. «Аксу» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 09 Марта 2023 года
    Аксу
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Аксу 15:00 Кайрат Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Аксу»

    Эта команда минувший чемпионат провела вполне прилично. По его итогам «Аксу» занял довольно высокое 6 место.

    В новом сезоне команда явно постарается, как минимум, выступить не хуже. Правда, в зимних контрольных матчах «Аксу» выглядел не столь уверенно.

    В стартовом туре чемпионата «Аксу» потерпел поражение. Команда Руслана Костышина уступила «Тоболу» (3:1).

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    Очные поединки с «Кайратом» для команды складываются исторически сложно. Три матча из четырех были проиграны.

    Впрочем, «Аксу» просто обязан прибавить по ходу чемпионата. Подбор игроков у Костышина довольно неплохой.

    «Кайрат»

    Эта команда в минувшем сезоне выступила неудачно. Итоговое 4 место вполне можно назвать провалом.

    Более того, «Кайрат» завершил минувший чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Да и выигрывала команда не так часто: 12 раз в 26 встречах.

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    • В минувшем туре чемпионата «Кайрат» вновь остался без победы. Ведя в счете в два мяча, алмаатинцы упустили верную викторию над «Атырау» (2:2).

    Команда имеет достаточно крепкий по именам состав. Наверняка в этом поединке гости постараются добыть премьерную победу в чемпионате.

    В составе гостей выделяется Артур Шушеначев. Именно на его полечи возложены функции главного забивалы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кайрата» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Аксу» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.39.

    «Кайрат» банально сильнее оппонента, к тому же мотивирован исправиться за досадную потерю очков в стартовом туре.

    Наш прогноз — Победа «Кайрата». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.

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    «Аксу» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Кайрата»?
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