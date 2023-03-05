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    В напряженном матче команды разойдутся миром

    «Уфа» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, Первая лига, 5 марта 2023 года

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    «Уфа»
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 12:00 мск. «Уфа» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Марта 2023 года
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    «Уфа»

    Команда находится на дне турнирной таблицы Первой лиги. «Уфа» занимает 16-е место в лиге и находится в зоне вылета. Команда отстает от спасительной 14-й строчки на 2 балла.

    «Уфа» проваливает нынешний сезон. Команда крайне редко побеждает — всего 4 виктории в 20-и встречах при 10-и поражениях. Также, у «Уфы» страдает результативность, хозяева забили всего 16 мячей в сезоне.

    Уфимцы в последних 5-и официальных матча выиграли лишь «Динамо» Махачкала (3:2) в Пути регионов Кубка России и 4 встречи проиграли. За этот период «Уфа» забила 7 голов и 10 пропустила.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче команда сыграет со свои прямым конкурентом за выживание в Первой лиге. Хозяевам необхидимо побеждать, чтобы вырваться из зоны вылета.

    Стоит отметить, что «Уфа» последний раз одерживала победу в Первой лиге еще 9 октября 2022 года в матче с махачкалинским «Динамо» (2:1).

    «Велес»

    Команда находится на грани зоны вылета в Первой лиге, занимая 14-е место в турнирной таблице. «Велес» ушел в отрыв от «красной» зоны лишь на один балл.

    Команда не может похвастаться своей игрой в нынешнем сезоне. У «Велеса» хромает атака — команда забила всего 16 голов в 20-и матчах сезона. При этом, москвичи пропустили 31 гол — это 2-й показатель с конца в лиге, хуже только у «Краснодара-2» (37).

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    • В последних матчах Первой лиги «Велесу» удалось выиграть два матча. Команда одержала победу над «Енисеем» (2:0) и «Краснодаром-2» (1:0), дважды проиграла и один раз закончила матч ничейным результатом.

    Стоит отметить, что «Велес» будет проводить первый официальный матч после паузы. Последний раз команда играла 27 ноября 2022 года.

    В нынешнем сезоне «Велес» и «Уфа» уже встречались между собой. В рамках 5-го тура Первой лиги уфимцы на чужом поле обыграли соперника (2:0), нанеся всего 2 удара в створ ворот.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Велеса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.50.

    «Велес» ужасно играет на чужом поле. За 9 гостевых матчей команда выиграла лишь однажды при 7-и поражениях. Можно предположить, что игра получится напряженной и закрытой.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.50. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 1.92.

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    «Уфа» — «Велес»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. В напряженном матче команды разойдутся миром
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