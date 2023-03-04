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    «Матрасники» быстро расправятся с «Севильей»

    «Атлетико» — «Севилья». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Примера, 4 марта 2023 года

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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Марта 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Атлетико»

    Эта команда в нынешнем сезоне не борется за чемпионский титул. «Атлетико» на текущий момент находится лишь на 4 позиции.

    Более того, мадридцы побеждают с некоторой натугой. В 23 матчах «матрасники» выиграли всего 12 раз.

    Коэффициенты матча Атлетико — Севилья

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    В своем предыдущем поединке «Атлетико» добыл 1 балл. На выезде команда расписала мировую в дерби с «Реалом» (1:1).

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    Матчи с «Севильей» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков мадридцы выиграли и проиграли по 2 раза.

    Сейчас «Атлетико» находится на некотором подъеме. До ничьей с «Реалом» «матрасники» выиграли 2 матча подряд.

    «Севилья»

    «Севилья» проводит крайне противоречивый сезон. Команда докатилась до борьбы за выживание, опережая зоны вылета лишь на 2 очка.

    Разумеется, потенциал у севильцев совсем для других целей. Вот только в 23 матчах команда выиграла всего 6 раз.

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  • 28/02/2023

    • Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. Севильцы дома уступили «Осасуне» со счетом 2:3.

    В этом поединке не сможет принять участие Фернандо. Хавбек был удален в минувшем туре, так что поможет своим партнерам лишь морально.

    «Севилья» явно планирует разжиться очками. Да и отомстить за домашнее поражение (0:2) в первом круге нужно постараться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Севильи» дают — 5.65, ничья оценена — в 3.72.

    «Матрасники» борются за высокие места, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.

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    «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» быстро расправятся с «Севильей»
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