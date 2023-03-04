«Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Эта команда в нынешнем сезоне не борется за чемпионский титул. «Атлетико» на текущий момент находится лишь на 4 позиции.

Более того, мадридцы побеждают с некоторой натугой. В 23 матчах «матрасники» выиграли всего 12 раз.

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В своем предыдущем поединке «Атлетико» добыл 1 балл. На выезде команда расписала мировую в дерби с «Реалом» (1:1).

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Матчи с «Севильей» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков мадридцы выиграли и проиграли по 2 раза.

Сейчас «Атлетико» находится на некотором подъеме. До ничьей с «Реалом» «матрасники» выиграли 2 матча подряд.

«Севилья»

«Севилья» проводит крайне противоречивый сезон. Команда докатилась до борьбы за выживание, опережая зоны вылета лишь на 2 очка.

Разумеется, потенциал у севильцев совсем для других целей. Вот только в 23 матчах команда выиграла всего 6 раз.

Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. Севильцы дома уступили «Осасуне» со счетом 2:3.

В этом поединке не сможет принять участие Фернандо. Хавбек был удален в минувшем туре, так что поможет своим партнерам лишь морально.

«Севилья» явно планирует разжиться очками. Да и отомстить за домашнее поражение (0:2) в первом круге нужно постараться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.75.

На викторию «Севильи» дают — 5.65, ничья оценена — в 3.72.

«Матрасники» борются за высокие места, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.