«Флора» сыграет на своем поле с «Харьюмаа» в рамках 1-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 20:00 мск. «Флора» — «Харьюмаа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флора»

Эта команда стала чемпионом в прошлом сезоне. «Флора» в итоге опередила «Левадию» на 18 очков.

Более того, команда забивала чаще всех в лиге. В 36 поединках игроки таллиннского клуба настреляли 94 мяча.

В своем предыдущем поединке «Флора» потерпела поражение. Команда уступила «Пайде» (2:3) в Суперкубке Эстонии, хотя до перерыва вела со счетом 2:0…

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Неудача в Суперкубке явно подстегнет чемпиона в этой встрече. «Флора» явно будет активно и непрерывно атаковать ворота новичка элиты.

И по составу, и по другим показателям хозяева гораздо сильнее оппонента. «Флора» постарается начать чемпионат с уверенной победы.

«Харьюмаа»

Эта команда в минувшем сезоне смотрелась очень выгодно. Наградой за труды стал уверенный выход в элиту эстонского футбола.

Причем команда совсем немного не дотянула до показателя в сотню забитых мячей. В 36 поединках было забито 97 мячей.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются определенные сложности. В 36 матчах пропущено 46 мячей.

В своем последнем контрольном поединке команда уступила. «Харьюмаа» пала под натиском финской «Хонки Академии» (2:1).

«Харьюмаа» явно не собирается отсиживаться в тылах. Дать достойный бой чемпиону — уже прекрасная мотивация для новичка элиты.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флоры» предлагают — 1.09.

На викторию «Харьюмаа» дают — 16.00, ничья оценена — в 8.80.

«Флора» явно сильнее новичка лиги, к тому же наверняка постарается начать новый чемпионат с уверенной виктории .

Наш прогноз — Фора «Флоры» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.33.