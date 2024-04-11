ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
    Все новости спорта

    Даст ли «Сан-Антонио» бой сильному сопернику?

    «Оклахома» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Сан-Антонио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хьюстон» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 11 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оклахома» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Оклахома» обеспечила себе прямую путёвку в плей-офф ещё давно, когда была лидером Западной конференции. Сейчас «громобойцы» занимают 3 место в турнирной таблице при 54 победах и 25 поражениях. До окончания регулярного чемпионата «Оклахоме» осталось сыграть 3 матча.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» одержала победу над «Сакраменто» (112:105). В составе победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 40 очков, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: Под вопросом участие Гордона Хэйуорда, у которого травмирована нога.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» одержала две победы, также был обыгран «Шарлотт» (121:118). Были и неудачные игры с «Индианой» (112:126), «Бостоном» (100:135) и «Филадельфией» (105:109).

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: «Сан-Антонио» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции одержав 20 побед и потерпев 59 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Лидер техасского коллектива Виктор Вембаньяма принес победу своей команде в матче против «Мемфиса» (102:87). Баскетболист отправил в кольцо соперника 18 очков.

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива 5 баскетболистов. Вот их имена: Бэрлоу, Бэсси, Васселл, Джонсон, Сохан и Осман.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Сан-Антонио» в последних пяти матчах одержал также победу над «Нью-Орлеаном» (111:109), а также проиграл «Филадельфии» (126:133), «Денверу» (105:110) и «Голден Стэйт» (113:117).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Оклахома» и «Сан-Антонио» сыграли три раза

    • «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» со счётом 132:118

    • «Оклахома» дважды праздновала победу над «Сан-Антонио» (140:114, 123:87)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. На победу «Сан-Антонио» — 9.50.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» может сбавить обороты в предстоящей игре, так как уже обеспечила себе место в плей-офф турнира. Своим шансом может воспользоваться «Сан-Антонио», в последнее время лидер техасцев Вембаньяма играет результативно. Можно рискнуть и сыграть в пользу гостевой команды.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+12.5) с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, матчи с участием «Оклахомы» и «Сан-Антонио» завершаются в среднем на отметке в 240 очков.

    Ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Руне — Нагал
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бирмингем — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Суонси — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Даст ли «Сан-Антонио» бой сильному сопернику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры