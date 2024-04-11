«Оклахома»
Турнирное положение: «Оклахома» обеспечила себе прямую путёвку в плей-офф ещё давно, когда была лидером Западной конференции. Сейчас «громобойцы» занимают 3 место в турнирной таблице при 54 победах и 25 поражениях. До окончания регулярного чемпионата «Оклахоме» осталось сыграть 3 матча.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» одержала победу над «Сакраменто» (112:105). В составе победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 40 очков, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.
Не сыграют: Под вопросом участие Гордона Хэйуорда, у которого травмирована нога.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» одержала две победы, также был обыгран «Шарлотт» (121:118). Были и неудачные игры с «Индианой» (112:126), «Бостоном» (100:135) и «Филадельфией» (105:109).
«Сан-Антонио»
Турнирное положение: «Сан-Антонио» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции одержав 20 побед и потерпев 59 поражений.
Последние матчи: Лидер техасского коллектива Виктор Вембаньяма принес победу своей команде в матче против «Мемфиса» (102:87). Баскетболист отправил в кольцо соперника 18 очков.
Не сыграют: В лазарете техасского коллектива 5 баскетболистов. Вот их имена: Бэрлоу, Бэсси, Васселл, Джонсон, Сохан и Осман.
Состояние команды: «Сан-Антонио» в последних пяти матчах одержал также победу над «Нью-Орлеаном» (111:109), а также проиграл «Филадельфии» (126:133), «Денверу» (105:110) и «Голден Стэйт» (113:117).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Оклахома» и «Сан-Антонио» сыграли три раза
- «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» со счётом 132:118
- «Оклахома» дважды праздновала победу над «Сан-Антонио» (140:114, 123:87)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. На победу «Сан-Антонио» — 9.50.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.93Милуоки — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.69Майами — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.74Бруклин — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: «Оклахома» может сбавить обороты в предстоящей игре, так как уже обеспечила себе место в плей-офф турнира. Своим шансом может воспользоваться «Сан-Антонио», в последнее время лидер техасцев Вембаньяма играет результативно. Можно рискнуть и сыграть в пользу гостевой команды.
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+12.5) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, матчи с участием «Оклахомы» и «Сан-Антонио» завершаются в среднем на отметке в 240 очков.
Ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.25.