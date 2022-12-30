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    Поднимется ли «Уотфорд» на 3 место?

    «Суонси» — «Уотфорд». Ставки (к. 2.14) и прогноз на Чемпионшип 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Уотфорд»
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    «Уотфорд» занимает 4 место
    В матче 25-го тура Чемпионшипа «Суонси» примет «Уотфорд». Поединок состоится на стадионе «Суонси.ком» 30 декабря. Начало в 22:45 мск. «Суонси» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Декабря 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Суонси»

    «Суонси» в текущем сезоне не отличается стабильностью результатов. За повышение в классе команда не сражается, занимая лишь 16 место в таблице.

    В предыдущем своем поединке «Лебеди» потерпели поражение от «Рединга» (1:2) на выезде.

    Коэффициенты матча Суонси — Уотфорд

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    Перед этим клуб добыл 1 зачетный пункт. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Ковентри» (3:3).

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    Причем и до того валлийцы минимально уступили «Норвичу» (0:1). Последняя же виктория была отпразднована еще в конце октября, так что хозяевам будет сложно выиграть.

    «Уотфорд»

    Эта команда идет довольно уверенно по турнирной таблице без заметных спадов. «Уотфорд» расположился на 4-м месте и всерьез претендует на повышение в Премьер-лигу.

    По всем показателям у «Уотфорда» средние показатели среди остальных лидеров чемпионата. К примеру, за 24 матча команда забила 30 голов при 24 пропущенных.

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    • В предстоящем матче «Шершни» способны закрепить свое турнирное положение и забраться повыше. Команда точно нацелена на выход в плей-офф Чемпионшипа.

    До поражения в прошлом туре коллектив не проигрывал в четырех поединках при двух победах, так что будет фаворитом предстоящей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Суонси», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Уотфорда» оценивается в 3,20, ничья — в 3,35.

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    Девять из 15 последних матчей хозяев поля завершились с более чем 2,5 голами.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,14.

    Еще один вариант ставки — «Уотфорд» не проиграет, и тотал меньше 3,5 голов за 2,06. гости редко проигрывают, поэтому ставка на такой исход перспективна.

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    «Суонси» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Уотфорд» на 3 место?
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