«Асколи»
Команда борется за попадание в плей-офф Серии B. «Асколи» занимает 9-е место в турнирной таблице и до необходимой 8-й строчки команде не хватает всего лишь одного балла.
Стоит отметить, что команда находится в неплохой форме и точно поборется за повышение в классе. У «Асколи» отличный показатель забитых мячей, команда поразила ворота соперников 24 раза за 18 матчей.
Что касается домашних матчей, то тут у итальянской команды дела идут не так хорошо. Лишь 17-е место по этому показателю в лиге, «Асколи» набрала 10 очков в 9 домашних матча.
В последних 5 матчах у команда лишь одно поражение от «Пизы» (0:2), три ничьих и одна победа над «Козенцей» в гостях (3:1).
В предстоящем матче команда встречается с лидером Серии B «Реджиной» и имеет соперники «Асколи» будут считаться фаворитами этого противостояния даже несмотря на то, что «Асколи» играет дома.
«Реджина»
Команда является одним из главных претендентов на повышение до Серии A. «Реджина» занимает 2-е место в турнирной таблице с 33 очками в копилке. Ближайший преследователь команды «Бари» отстает от 2-го места на 3 очка.
«Реджина» стремится укрепить свое турнирной положение и уйти в отрыв от преследователей. Для этого нужно цепляться за очки в каждом матче, так как в Серии B очень высокая плотность команд, в чемпионате нет яркого лидера.
В последних 5 официальных матчах у «Реджины» всего одно поражение от «Фрозиноне» (0:3). Тот матч команда полностью провалила, отдав преимущество с самого начала и не ударив ни разу в створ ворот.
Последний раз «Асколи» и «Реджина» встречались 10 апреля 2022 года. Тогда «Асколи» уверенно переиграла соперника (2:0) на своем поле. В предстоящем матче «Реджина» выйдет в роли фаворита и будет играть только на победу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реджины» предлагают — 2.65.
На викторию «Асколи» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.95.
«Асколи» будет пытаться играть в свой привычный футбол, тем более на своем поле команда может добиться успеха, но в нынешнем сезоне «Реджина» выступает очень мощно.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.95. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.99.