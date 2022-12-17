«Лион» сыграет на своем поле с «Сошо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 19:00 мск. «Лион» — «Сошо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Ткачи» в нынешнем сезоне демонстрируют не столь успешные результаты. «Лион» окопался в районе экватора таблицы Лиги 1.

Сейчас команда находится на 8 месте. Да и 6 поражений в 15 матчах — явный показатель не лучшего состояния лионцев.

При этом оборона команды действует относительно надежно. Пропущено 18 мячей, что в среднем чуть больше гола за матч.

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Свой последний поединок команда провела уверенно. «Лион» сумел переиграть «Ливерпуль» со счетом 1:3.

В этом поединке «Лион» наверняка будет действовать первым номером. Забивать в составе «ткачей» есть кому.

«Сошо»

В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует неплохие результаты. В турнирной таблице Лиги 2 «Сошо» находится на 3 позиции.

Команда вполне способна вернуться в элиту французского футбола. Отставание от 2 места минимальное.

Атака «Сошо» является главным достоянием команды. Игроки команды в 15 матчах наколотили 24 мяча.

Свой последний матч «Сошо» провел крайне неудачно. В контрольной встрече команда была разгромлена «Реймсом» (3:0).

Наверняка монбельярдцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление полпреду элиты огромная.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.57.

На викторию «Сошо» дают — 4.76, ничья оценена — в 4.60.

Лионцы явно превосходят оппонента в классе , что наверняка докажут непосредственно на поле.

Наш прогноз — Фора «Лиона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.69.