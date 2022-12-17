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    Уверенная виктория «Лиона»?

    «Лион» — «Сошо». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Сошо»
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    Корентен Толиссо
    «Лион» сыграет на своем поле с «Сошо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 19:00 мск. «Лион» — «Сошо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
    Лион
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    «Лион»

    «Ткачи» в нынешнем сезоне демонстрируют не столь успешные результаты. «Лион» окопался в районе экватора таблицы Лиги 1.

    Сейчас команда находится на 8 месте. Да и 6 поражений в 15 матчах — явный показатель не лучшего состояния лионцев.

    При этом оборона команды действует относительно надежно. Пропущено 18 мячей, что в среднем чуть больше гола за матч.

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    Свой последний поединок команда провела уверенно. «Лион» сумел переиграть «Ливерпуль» со счетом 1:3.

    В этом поединке «Лион» наверняка будет действовать первым номером. Забивать в составе «ткачей» есть кому.

    «Сошо»

    В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует неплохие результаты. В турнирной таблице Лиги 2 «Сошо» находится на 3 позиции.

    Команда вполне способна вернуться в элиту французского футбола. Отставание от 2 места минимальное.

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    • Атака «Сошо» является главным достоянием команды. Игроки команды в 15 матчах наколотили 24 мяча.

    Свой последний матч «Сошо» провел крайне неудачно. В контрольной встрече команда была разгромлена «Реймсом» (3:0).

    Наверняка монбельярдцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление полпреду элиты огромная.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Сошо» дают — 4.76, ничья оценена — в 4.60.

    Лионцы явно превосходят оппонента в классе, что наверняка докажут непосредственно на поле.

    Наш прогноз — Фора «Лиона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.69.

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    «Лион» — «Сошо»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Лиона»?
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