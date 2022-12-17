В субботу, 17 декабря, в 21-м туре испанской Сегунды «Луго» на своем поле сыграет против «Гранады». Начало встречи запланировано на 18:15 по мск. «Луго» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Луго»

В текущем сезоне «Луго» предстоит вести отчаянную борьбу за сохранение прописки в Сегунде. После 20 туров коллектив идет третьим с конца, отставая от безопасной строки на три пункта.

За всю турнирную дистанцию «красно-белые» смогли отпраздновать четыре виктории, еще шесть встреч они завершили мировыми исходами и потерпели десять неудач.

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Свои две последние игры чемпионата галисийцы проиграли, поочередно по 0:1 уступив дома хихонскому «Спортингу» и в гостях «Понферрадине». Перед этим же они набрали четыре очка в двух предыдущих матчах.

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На своей территории «Луго» выступает немного лучше, чем в гостях. Так, за десять проведенных игр клуб выиграл две из них, четыре матча свел вничью и столько же раз уступал.

«Гранада»

«Гранада» в прошлом году вылетела из Примеры и сходу планирует туда вернуться. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 32 баллами идут на шестой позиции, отставая на три очка от второй.

«Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты пошли на спад, а в зимний период они почти в каждой игре набирают очки.

Календарь и таблица испанской Примеры

Так, за последние пять игр у «Гранады» одно фиаско, одна ничья и три победы. В прошлом туре она дома со счетом 1:0 одолела крепкий «Бургос». И данная виктория стала третьей подряд при своих зрителях.

Что касаемо ее гостевой статистики, то вне родных стенах «Гранада» играет значительно хуже, чем дома. У нее всего одна виктория, три ничьи и шесть поражений. Причем забито только три мяча.

В истории противостояний этих клубов насчитывается четыре встречи, две из которых выиграла «Гранада», раз сильнее оказался «Луго» и раз была ничья. Причем в трех случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 2.09.

На викторию «Луго» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.24.

От данного противостояния вполне возможно ожидать обмена голами, так как «Луго» дома зачастую забивает, а «Гранада» будет стараться улучшить свою гостевую статистику. К тому же в очных противостояниях они как правило забивают друг другу.