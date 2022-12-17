ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгения Тарасова/Владимир МорозовНаши пары всех сильней? Cамым интригующим видом на ЧР-2023 будет не женская одиночка Хулиан Альварес и Лионель МессиИдеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022 Фанаты любят Килиана МбаппеНесовершенные финалисты. Хватит ли Франции сил одолеть Аргентину и войти в историю?
  • 20:35
    • Поляк Марчиняк обслужит финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция
  • 20:14
    • Романо: Тренер Португалии Сантуш отправлен в отставку
  • 17:48
    • «Реал» подписал 16-летнего Эндрика из «Палмейраса»
  • 17:03
    • «Рейнджерс» — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes
  • 20:56
    • Матч за 3-е место на ЧМ в Катаре обслужит местный арбитр
  • 18:54
    • Алькарас признан победителем в номинации «Прогресс года»
    Все новости спорта

    Встреча обещает голы в обе стороны

    «Луго» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Испании, 17 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Гренаду
    Прогноз и ставки на «Луго» — «Гранада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гранада»
    В субботу, 17 декабря, в 21-м туре испанской Сегунды «Луго» на своем поле сыграет против «Гранады». Начало встречи запланировано на 18:15 по мск. «Луго» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 17 Декабря 2022 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 18:15 Гранада Гранада
  • Гранада
    •

    «Луго»

    В текущем сезоне «Луго» предстоит вести отчаянную борьбу за сохранение прописки в Сегунде. После 20 туров коллектив идет третьим с конца, отставая от безопасной строки на три пункта.

    За всю турнирную дистанцию «красно-белые» смогли отпраздновать четыре виктории, еще шесть встреч они завершили мировыми исходами и потерпели десять неудач.

    Коэффициенты матча Луго — Гранада

    1X2Новым игрокам
  • 4.003.202.03Фрибет$40
    •

    Свои две последние игры чемпионата галисийцы проиграли, поочередно по 0:1 уступив дома хихонскому «Спортингу» и в гостях «Понферрадине». Перед этим же они набрали четыре очка в двух предыдущих матчах.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Луго» выступает немного лучше, чем в гостях. Так, за десять проведенных игр клуб выиграл две из них, четыре матча свел вничью и столько же раз уступал.

    «Гранада»

    «Гранада» в прошлом году вылетела из Примеры и сходу планирует туда вернуться. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 32 баллами идут на шестой позиции, отставая на три очка от второй.

    «Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты пошли на спад, а в зимний период они почти в каждой игре набирают очки.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Так, за последние пять игр у «Гранады» одно фиаско, одна ничья и три победы. В прошлом туре она дома со счетом 1:0 одолела крепкий «Бургос». И данная виктория стала третьей подряд при своих зрителях.

    Что касаемо ее гостевой статистики, то вне родных стенах «Гранада» играет значительно хуже, чем дома. У нее всего одна виктория, три ничьи и шесть поражений. Причем забито только три мяча.

    В истории противостояний этих клубов насчитывается четыре встречи, две из которых выиграла «Гранада», раз сильнее оказался «Луго» и раз была ничья. Причем в трех случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 2.09.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Луго» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.24.

    От данного противостояния вполне возможно ожидать обмена голами, так как «Луго» дома зачастую забивает, а «Гранада» будет стараться улучшить свою гостевую статистику. К тому же в очных противостояниях они как правило забивают друг другу.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Циципас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Рублев — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жабер — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торино — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмполи — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Валенсия — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Луго» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Встреча обещает голы в обе стороны
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры